Guy Lafleur nommé meilleur joueur de l’histoire de la LHJMQ

Pour mettre fin aux festivités de son 50e anniversaire, la LHJMQ avait mandaté un panel d’experts regroupant recruteurs, dirigeants et journalistes pour établir un classement des 50 meilleurs joueurs de son histoire.

Les positions 11 à 50 avaient été dévoilées dans les dernières semaines, mais la LHJMQ se gardait le palmarès des 10 premiers pour le Gala des rondelles d’or, pendant lequel sont décernés les honneurs annuels de la ligue chaque printemps.

Il semblait naturel que la soirée se déroule au Capitole de Québec, à quelques kilomètres à peine du Colisée où Guy Lafleur a fait la pluie et le beau temps dans l’uniforme des As junior, d’abord, puis dans celui des Remparts de 1969 à 1971.

De ses deux saisons dans la LHJMQ, les deux premières de l’histoire de la Ligue, celui qui allait devenir le premier choix du Canadien au repêchage de 1971 se rappelle surtout du soutien des partisans de Québec.

« On jouait à Saint-Jérôme, Verdun ou Drummondville et il y avait 5 à 10 autobus de partisans qui nous suivaient partout. Même à la Coupe Memorial à Charlottetown, on avait des fans qui étaient là et qui défendaient l’espace de stationnement de notre autobus devant l’hôtel », s’est remémoré celui portait le numéro 4 à Québec.

Des fleurs à ses ex-coéquipiers

Humble, Lafleur s’est empressé de rappeler que son rang dans le classement dévoilé mercredi n’était « qu’un numéro ».

« Il y a tellement de joueurs qui ont marqué cette ligue-là. C’est un honneur de se retrouver avec des joueurs comme Denis Savard et Mario Lemieux. La crème de la crème est ici. C’est juste plate qu’on n’ait plus 17 ans », a-t-il lancé, rappelant également la qualité de ses coéquipiers avec les Remparts. Des joueurs comme André Savard et Jacques Richard.

« J’ai vraiment joué avec des joueurs extraordinaires et c’est ce que qui a fait qu’on a gagné la Coupe Memorial et que j’ai pu exploiter mon talent au maximum », a poursuivi l’auteur de 233 buts et 379 points en deux saisons avec les Remparts.

Comment expliquer, dans le contexte d'aujourd’hui, qu’il ait pu marquer 130 buts en une seule saison? « Les gardiens n’étaient pas bons », a répondu Lafleur, sourire en coin.

Une affirmation avec laquelle Mike Bossy, 6e du classement, n’était pas tout à fait d’accord.

« Si les gardiens n’étaient pas bons, j’aurais marqué 150 buts », s’est exclamé celui qui a tout de même atteint le plateau des 70 buts en une saison à 4 reprises.

Auteur de la meilleure saison offensive de l’histoire de la LHJMQ, 282 points en 70 matchs, Mario Lemieux n’était pas surpris d’avoir été devancé par Guy Lafleur.

« C’est sûr que Guy a eu la meilleure carrière junior. Je suis trop jeune pour l’avoir vu jouer avec les Remparts, mais il a fait des choses extraordinaires. »

Flower, un pionnier

Appelé à choisir entre Lemieux et Lafleur, avant le dévoilement du classement, mercredi, Denis Savard abondait dans le même sens.

« J’aime bien Mario, mais Guy est vraiment celui qui a mis la ligue sur un piédestal et, nous, on a suivi ses traces. Je choisis Flower, désolé Mario », a-t-il conclu en riant.

N’empêche, Mario Lemieux n’oubliera jamais le match où il a battu le record de 130 buts en une saison du Démon blond. Le dernier match de la saison 1983-1984.

« C’est ce que je me souviens le plus de mes années junior. J’avais besoin de trois buts pour égaler le record de Guy et j’en avais marqué six. Ça a été un moment spécial dans ma carrière. »

Parmi les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la LHJMQ dévoilés mercredi, seul Sidney Crosby n’était pas du Gala des rondelles d’or. Le centre étoile des Penguins de Pittsburgh est évidemment occupé avec la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey.