Les équipes canadiennes sont réticentes à se joindre à la NWHL, selon Danièle Sauvageau

Sauvageau et plusieurs autres personnes travaillent présentement à trouver des solutions et selon elle, la NWHL va trop vite.

« Au moment où on se parle, nous n’avons aucun pourparler avec la Ligue nationale, précise l'ancienne entraîneuse des Canadiennes de Montréal. C’est un conseil d’administration qui dit ‘’on va accueillir deux autres équipes, Montréal et Toronto”. Donc, ils ont vraiment choisi dès le départ leurs villes. Il avait fait la même chose à l’aube de la Coupe Clarkson de 2016. »

Sur les ondes du réseau Sportsnet, Brian Burke, jadis impliqué dans la Ligue canadienne, a également remis en question la stratégie expansionniste de la NWHL. En faisant une telle annonce au lendemain de la dissolution de la LCHF, elle s’est comportée en « vautour », a dit Burke.

Sauvageau dit aussi que la NWHL et la commissaire Dani Rylan ont mis la charrue devant les bœufs en affirmant que la Ligue nationale (LNH) avait augmenté sa commandite.

« C’est très rare qu’une nouvelle comme ça ne sorte pas du bureau de M. Bettman lui-même, prévient-elle. Dans le fond ce n’est pas du nouvel argent, mais plutôt que de donner 50 000 $ du côté américain et 50 000 $ du côté canadien, maintenant il dit ‘’il y a 100 000 $ de disponibles”, s’il ne reste qu’une seule ligue, peut-être que l’argent va aller là, mais ce n’est pas de l’argent neuf. »

Il aurait été préférable, selon Danièle Sauvageau, que Rylan attende un peu avant de dévoiler publiquement ses ambitions.

Elle ne fait pas l’unanimité. Nous ce qu’on voulait c’était, dans un premier temps, de respecter que 10 équipes s’apprêtent à compétitionner lors du Championnat du monde. Les joueuses ont une voix, on veut les entendre et savoir ce qu’elles veulent avant d’annoncer si on va d’un côté ou de l’autre. C’est le genre de pourparlers qui auraient dû rester derrière des portes closes.

Danièle Sauvageau