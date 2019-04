Tennis : la prochaine finale olympique masculine au meilleur de trois manches

« Ces changements sont destinés à réduire les préoccupations de surcharge pour les joueurs réussissant à atteindre les dernières phases (de la compétition) dans les trois épreuves, le simple, le double et le double mixte », a souligné l'ITF dans son communiqué.

Aux JO de 2016 à Rio, le Britannique Andy Murray avait eu besoin de batailler pendant quatre heures et quatre manches pour venir à bout de l'Argentin Juan Martin del Potro et conserver sa médaille d'or, décrochée quatre ans plus tôt à Londres. Il y avait eu alors 14 pertes de services et Murray avait terminé la rencontre au bord de l'épuisement et d'une crise de nerfs.

Depuis les Jeux de 1996 à Atlanta, tous les matchs du tournoi masculin se disputent au meilleur des trois manches, sauf la finale.

De plus, et pour la première fois dans l'histoire olympique, les tournois du double messieurs et dames seront décidés au super jeu décisif en dix points, en lieu et place d'une troisième manche. Comme c'est déjà le cas en double mixte.