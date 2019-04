[BALADO] Tellement hockey : le sprint final du Canadien

Le Canadien a réussi à gérer son avance contre le Lightning, la meilleure formation de la LNH, au moment le plus critique de sa saison. L'équipe gagne en maturité. Cela suffira-t-il pour se qualifier pour les séries éliminatoires? C'est la question que se posent Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal dans le 27e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.