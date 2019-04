Du cœur au ventre, du plomb dans la tête

Parce que les Hurricanes ont gagné, malgré la défaite des Blue Jackets, le CH a fait du surplace au classement, mais un bond de géant moralement.

La plus grande lacune des hommes de Claude Julien dernièrement? Gérer une avance.

Même Phillip Danault a approuvé l’analyse.

« Il fallait trouver un moyen de régler ça aussi, ces petites affaires là. Quand on prend l’avance, c’est important de la garder. Contre une machine comme ça, c’était le moment parfait. »

Le collègue Martin Leclerc a longuement disserté sur cette mauvaise habitude après le retentissant soufflet encaissé à Columbus.

Si Montréal n’avait pas laissé filer une avance de trois buts à Toronto en février, s’il n’avait pas échoué à protéger celle contre les Hurricanes avec moins de 6 minutes à jouer, s’il avait récolté un point contre les Islanders lorsque le score était égal 1-1 après 57 minutes de jeu, le Tricolore ne lutterait pas bec et ongles pour sa survie actuellement.

Mais, avec des si, on redonne une équipe de baseball à Montréal et une de hockey à Québec.

Le fait est qu’il y soit parvenu au moment le plus capital de sa saison, pour une équipe en apprentissage comme s’est plu à le répéter Claude Julien, est un bon présage.

Domination totale

Le CH a eu le contrôle de la rondelle pendant 63 % du temps. Il a terminé la soirée avec 45 tirs au filet contre 24.

Les chances de marquer, selon Natural Stat Trick, ont été de 19-8 en faveur du Canadien.

L’homme aux 125 points, Nikita Kucherov, a dirigé un seul lancer sur Carey Price. Par sa combativité, le trio de Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar a anéanti pratiquement toute menace offensive de celui du Russe.

Honnêtement, il serait embêtant de montrer du doigt un seul fainéant en bleu-blanc-rouge. Mardi soir, il n’y en avait pas. Certes, quelques égarements de Max Domi et décisions défensives douteuses de Jonathan Drouin, entre autres, mais on commence à s’y faire, n’est-ce pas?

Au fil de la saison, Carey Price a parlé de leçons qui devaient déjà être apprises, Danault a fait référence à des erreurs inacceptables et Julien a sommé son groupe à croire à son message et à grandir ensemble.

Sur papier, le Canadien n’a pas une équipe particulièrement jeune, mais dans les faits, bon nombre de ses meneurs offensifs le sont. Qui plus est, dans bien des cas, sans expérience éliminatoire ou presque. Et rien ne pouvait davantage ressembler à un match de séries que celui-là.

Shea Weber (no 6), Joel Armia (no 40) et Tomas Tatar (no 90) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

« Il n’y a rien qui remplace l’expérience pas vrai? Les gars ici gagnent en expérience avec ce genre de rencontres. C’était comme un match de série ce soir et nous espérons les rencontrer à nouveau, parce que c’est ce qui pourrait arriver. Peut-être que ce soir c’était le début d’une série de huit parties », a lancé Claude Julien, optimiste.

Et pourquoi pas? Le cours sur la gestion des moments cruciaux serait donné en accéléré par une toute puissance. La classe du maître.

Max Domi, Jesperi Kotkaniemi, Brett Kulak et Victor Mete n’ont jamais disputé une rencontre éliminatoire. Jordan Weal, une seule. Christian Folin, Artturi Lehkonen, Paul Byron et Danault, six.

« Je pense que c’est le match le plus excitant que j’ai joué. Les amateurs étaient différents de ce que j’ai vu avant. Vraiment plus dedans, on aurait dit. Ça va se jouer dans les deux derniers matchs. Quand on joue ici, on a l’avantage. On se nourrit de leur énergie. Je ne peux même pas imaginer à quel point l’ambiance serait incroyable en séries », a fait valoir le jeune Mete.

Patience et longueur de temps

Outre Max Domi qui s’est légèrement emporté après avoir donné la rondelle à l’adversaire à 10 pieds de son filet et marqué contre son camp dans les secondes suivantes, les joueurs ont gardé la tête froide.

À deux reprises, le Lightning s’est forgé une avance qu’il ne méritait pas, mais « on a baissé la tête et on a gardé la pédale au fond », nous a dit Artturi Lehkonen, auteur du but gagnant à la volée, sûrement en hommage à Félix Auger-Aliassime présent dans les gradins.

Si on se frustre, on se décourage, on n’a aucune chance. Claude Julien

Le CH aurait même dû jouer avec l’avance avant la troisième période, a avancé Claude Julien.

Aucune trace de panique toutefois. D’ailleurs, les Montréalais n’ont accordé aucun avantage numérique à leurs deux derniers matchs, contre les 1re et 4e unités en supériorité numérique de la LNH.

« On a montré du caractère à nos partisans. C’est entre nos mains, il faut juste jouer avec intensité tous les soirs. Ça va en venir aux deux derniers matchs, ils seront vraiment difficiles aussi, mais on prend ça au jour le jour », a indiqué Tomas Tatar.

Cette course effrénée qui tient tout le monde haleine approche de sa conclusion.

Après avoir maintenu un dossier alarmant de 6-9-1 du 14 février au 16 mars, l’on croyait cette formation morte et enterrée. Ses 13 points sur une possibilité de 16 maintiennent le CH en vie.

Il suffit de faire un pas dans le vestiaire du Tricolore pour comprendre qu’il est toujours vivant.

En rafale

En même temps que le match, Tampa Bay a perdu l’occasion de déposséder les Red Wings de leur record de 62 victoires en saison. L’équipe de Julien BriseBois peut encore égaler la marque si elle remporte ses deux dernières confrontations.

Le Canadien a remporté 61 % de ses mises au jeu. Depuis la date limite des transactions, il vient au 2e rang du circuit Bettman à ce chapitre.

Nate Thompson a passé seulement 10 min 26 s sur la glace, mais l’homme a semblé en mission. Face à son ancienne équipe, le vétéran de 34 ans a réussi son premier filet avec le Tricolore. Le joueur de centre a passé la soirée à embêter le Lightning par son échec-avant soutenu et sa combativité. Il a justement démontré que l’expérience peut payer parfois.

« J’avais des occasions dans les derniers matchs. Quand tu as des chances, c’est une bonne chose, éventuellement ça va rentrer », a-t-il commenté.