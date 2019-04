Le Canadien renverse le Lightning

Artturi Lehkonen a brisé l'égalité en troisième période, avant de mettre la table pour un but d'assurance de Max Domi, et le Canadien a vaincu le puissant Lightning de Tampa Bay par la marque de 4-2, mardi.

Le Tricolore a ainsi récolté au moins un point pour une huitième fois en neuf matchs (6-1-1) et demeure au coeur de la course aux séries dans l'Association de l'Est.

Les Bruins de Boston ont donné un coup de main au Canadien en battant les Blue Jackets 6-2 à Columbus. Les Hurricanes de la Caroline ont toutefois vaincu les Maple Leafs 4-1 à Toronto.

Les Hurricanes détiennent donc le premier des deux laissez-passer supplémentaires pour les séries dans l'Est avec 95 points. Les Blue Jackets et le Canadien ont 94 points, mais la formation de l'Ohio a l'avantage en vertu de son nombre de victoires en temps réglementaire et en prolongation.

Le CH a connu l'un de ses meilleurs matchs de la campagne, défaisant le Lightning pour une première fois depuis le 4 janvier 2018 (0-3-2).

[Le Lightning] n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Il y a du talent sur chaque trio, et c'est une équipe très dangereuse. Nous avons joué un bon match à tous les niveaux. Nous avons bien bougé la rondelle, joué rapidement, l'échec avant... Nous étions autour du filet, et nous avons été très disciplinés. L'entraîneur-chef Claude Julien

Lehkonen a brisé une égalité de 2-2 à mi-chemin du dernier tiers, frappant au vol un tir flottant de Victor Mete, avant de frapper de nouveau le disque à ras la glace. Il s'agissait pour Lehkonen d'un 11e but cette saison.

Domi a ensuite marqué son 28e but de la saison en échappée grâce à un tir des poignets bas du côté de la mitaine d'Eddie Pasquale qui a effectué 41 arrêts.

« Nous devions trouver un moyen de gagner après deux périodes. Mon message était de ne pas se concentrer sur le résultat, mais sur ce que nous devions faire pour contrôler le résultat, explique Claude Julien. Nous avons ensuite joué une bonne troisième période et nous avons trouvé le moyen de marquer de gros buts. »

Nate Thompson et Joel Armia ont aussi touché la cible pour le Canadien (43-29-8). Jordie Benn a pour sa part récolté deux aides et Carey Price a stoppé 22 lancers.

Steven Stamkos et Cédric Paquette ont répliqué pour le Lightning (60-16-4).

Les visiteurs ont rapidement ouvert la marque, profitant d'une déviation de Max Domi dans son propre filet après 2 min 28 s de jeu.

Le Tricolore a renversé la vapeur par la suite, décochant 19 tirs au premier vingt contre 7 pour le Lightning.

Paul Byron, qui était de retour au jeu après avoir raté deux matchs, a mis la table pour la réussite de Thompson. Mais le Canadien s'est buté à Pasquale par la suite.

Malgré ses 28 ans, Pasquale n'en était qu'à sa deuxième rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH). S'il a semblé hésitant en début de match, accordant de nombreux retours, il a été brillant tard en première période.

Pasquale a entre autres frustré Brendan Gallagher en échappée avec sa mitaine. Quelques instants plus tard, il a étiré la jambière gauche pour stopper un tir de Tomas Tatar, avant de rejouer le tour à Gallagher sur le retour.

Le portier a réussi l'arrêt devant Byron, qui s'était échappé à son tour à la suite d'un superbe lob de Jordie Benn derrière la défense du Lightning.

Le Lightning a repris les devants au deuxième vingt quand Adam Erne y est allé d'une belle passe vers Paquette, qui n'a eu qu'à faire dévier la rondelle dans un filet ouvert.

Armia a pris les choses en main par la suite. Le grand Finlandais y est allé d'un deuxième et d'un troisième effort pour niveler la marque.

Un peu plus d'une minute plus tard, Armia est passé tout près de donner les devants au Tricolore. Il a feint de contourner le filet, avant de revenir sur ses pas, mais Pasquale a étiré la jambière juste à temps pour enregistrer l'arrêt.

Le Tricolore a finalement déjoué Pasquale à deux reprises en troisième période, puis Price s'est occupé du reste.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi à Washington. Il accueillera ensuite les Maple Leafs de Toronto samedi, au Centre Bell, en clôture de la saison.