Sloane Stephens amorce le tournoi de Charleston du bon pied

Pas moins de 2 h 37 min ont été nécessaires pour disputer les deux manches qui se sont conclues sur un pointage identique au bris d'égalité.

Une pluie de bris a déferlé au second engagement, chaque joueuse volant le service de sa rivale à quatre reprises.

Stephens a raté une occasion en or de clore le débat au 10e jeu lorsqu'elle était aux commandes 5-4 avec les balles en main.

Elle a rendez-vous en huitièmes de finale avec la Slovène Tamara Zidansek ou l'Australienne Ajla Tomljanovic (no 14), qui s'affronteront mercredi.

L'Américaine tente de retrouver en Caroline du Sud son niveau de jeu de 2018 après un début de saison difficile.

Stephens s'est inclinée à son premier ou deuxième match d'un tournoi à cinq occasions en six compétitions, dont deux fois dès son entrée en lice. Elle affiche un dossier de sept victoires contre six défaites en 2019.

Aucune joueuse canadienne n'est inscrite à la compétition.

La Néerlandaise Kiki Bertens (no 2), la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 3), la Lettone Anastasija Sevastova (no 4) et la Danoise Caroline Wozniacki (no 5) font partie du tableau principal à Charleston.