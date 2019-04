Le Gatinois Olivier Rochon raccroche ses skis

Après avoir terminé 5e à l’épreuve de sauts en Corée du Sud, en février 2018, l’athlète de 29 ans s’était accordé une année sabbatique pour se reposer et réfléchir à la suite de sa carrière.

De penser à ce que la vie normale va m’apporter, j’ai hâte et c’est quand même assez excitant , explique Rochon, qui dit pencher pour la retraite depuis décembre déjà.

C’est déchirant, mais je suis prêt à accrocher mes skis et à passer à autre chose. Je pense à ma décision chaque jour, mais je ne la regrette pas. Olivier Rochon, athlète olympique

Il avoue quand même avoir ressenti quelques papillons lorsqu’il est allé encourager l’équipe canadienne à la Coupe du monde de Lake Placid, en janvier, mais rien pour le faire changer d’avis.

La célébration d'Olivier Rochon après une descente aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Le Québécois cite sa participation aux Jeux olympiques comme étant son plus bel accomplissement : Mon deuxième saut en finale — que j’ai atterri et qui m’a permis de passer en super finale, top six, pour avoir la chance d’être sur le podium, je te dirais que ce saut-là est le fait saillant de ma carrière .

Rochon a aussi remporté le globe de cristal remis au champion masculin de l’épreuve de sauts en ski acrobatique du circuit de la Coupe du monde pendant la saison 2011-2012.

Des blessures ont nui à sa progression dans les années suivantes et l’ont privé d’une participation aux Jeux de Sotchi.

J’ai eu l’occasion de terminer ma carrière sans être blessé et ça, ça a toujours été une de mes peurs, de devoir arrêter à cause d’une blessure sérieuse. Et des blessures sérieuses, j’en ai eu beaucoup, j’ai évité le pire plusieurs fois , raconte-t-il.

À lire aussi : Mes premiers Jeux olympiques à 28 ans

Une deuxième carrière en éducation

Pendant son année sabbatique, Rochon s’est découvert une passion pour l’éducation. Il travaille au service de garde d’une école primaire de Gatineau, en plus de faire de la suppléance en éducation physique dans quelques établissements de l’Outaouais.