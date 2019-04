Gaudet 5e aux mondiaux juniors de surf des neiges et de ski acro

Arnaud Gaudet a terminé 5e de l'épreuve de slalom géant en parallèle des Championnats du monde juniors de surf des neiges et de ski acro, dont les épreuves sont présentées en Europe, dans quatre stations.

L'épreuve de slalom géant en parallèle, présentée à Rogla en Slovénie, a eu lieu dans des conditions difficiles qui ont perturbé le travail de Gaudet.

« C'est mon meilleur résultat aux mondiaux juniors, et je suis très content », a réagi le planchiste de Montcalm.

Gaudet n’a pas été en mesure de franchir les quarts de finale. Il a été battu par le Russe Iaroslav Stepanko, éventuel gagnant de la médaille de bronze.

Gaudet, âgé de 18 ans, a terminé l’épreuve avec un temps combiné de 1 min 7 s 47/100.

« Les conditions étaient très difficiles aujourd’hui, et j'ai fait une erreur dans ma descente des quarts de finale. Je suis un peu déçu de ne pas être passé en demi-finales, mais je me concentre sur mes prochaines courses », a-t-il poursuivi.

Le Russe Dmitry Loginov a décroché l’or grâce à sa victoire sur l’Allemand Elias Huber. Pour sa part, le Montréalais Félix Carpentier a pris le 28e échelon du classement final.

Les deux Québécois seront de retour en action dès mercredi avec la présentation de l’épreuve de slalom en parallèle.

Grondin dans le top 10 par équipe

C'est à Reiteralm en Autriche que son présentées les épreuves de snowboard cross de ces mondiaux juniors.

Au lendemain de sa médaille d'argent dans l'épreuve individuelle, Éliot Grondin participait mardi à l'épreuve par équipe.

Agrandir l’image Rosemarie Bégin-Tanguay et Éliot Grondin Photo : Archives / Société Radio-Canada

Éliot Grondin était jumelé à Rosemarie Bégin-Tanguay. Formant un duo pour une première fois, les Québécois ont terminé au 10e rang du classement final.

Grondin et Bégin-Tanguay ont amorcé leur journée en prenant le deuxième rang de leur vague lors des huitièmes de finale.

En quarts de finale, malgré une bonne performance, ils ont été éliminés en terminant en troisième place, derrière deux équipes suisses.

« Le niveau était fort, et on a bien ridé (glissé). On est content de notre performance », a réagi Grondin.

Le planchiste de Sainte-Marie également tenu à saluer la performance de sa partenaire de Saint-Odilon, à ses premières armes en compétition internationale.

« Je crois que l’expérience était superbe pour Rosemarie, a-t-il précisé. C’est une de ses premières courses internationales, et elle a très bien fait ça. »

Les Français Chloé Passerat et Loa Bozzolo ont remporté la finale devant les Suisses Sina Siegenthaler et Gabriel Zweifel. Les Italiens Ester Gross et Filippo Ferrari ont remporté la médaille de bronze.

C'était la dernière compétition de la saison d'Éliot Grondin qui rentre maintenant au pays. Après une période de repos, il reprendra l’entraînement.