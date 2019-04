Montréal et Toronto se joindront à la Ligue nationale de hockey féminin l'an prochain

La Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) a le feu vert de ses gouverneurs pour l'ajout de deux équipes d'expansion l'an prochain, à Montréal et à Toronto, a-t-elle annoncé mardi.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce de la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), dimanche.

Avec les équipes existantes à Boston, à Buffalo, au New Jersey, au Connecticut et au Minnesota, l’ajout de Montréal et de Toronto portera le nombre d’équipes de la NWHL à sept.

Dani Rylan, commissaire du circuit, a déclaré au réseau ESPN qu’elle avait eu lundi une rencontre avec Gary Bettman et que son homologue de la Ligue nationale (LNH) a alors accepté d’augmenter significativement sa contribution financière à la NWHL pour en devenir l’un des principaux commanditaires.

Madame Rylan dit par ailleurs s’attendre à une hausse des salaires en 2019-2020. Le plafond salarial se situait à 100 000 $ par équipe l'an dernier. Les joueuses les moins bien payées ont empoché quelque 2500 $.

Victorieuse des Canadiennes de Montréal lors de la finale de la Coupe Clarkson, l'Inferno de Calgary ne semble pas faire partie des plans de la NWHL.