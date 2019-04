L’avenir des Sénateurs, la peau de chagrin d’Eugene Melnyk

Les Sénateurs sont sur le point de conclure une saison absolument affreuse.

Au cours de la dernière année, Melnyk a continué de se mettre les pieds dans le plat en multipliant les initiatives et les déclarations controversées. Au cours des dernières semaines, il s’est notamment attaqué au maire d’Ottawa et à un représentant des médias. Il a par ailleurs remis en question l’allégeance des partisans qui critiquent (vertement) sa gestion de l’organisation. Ce n’était rien pour inciter les partisans qui réclament son départ à enterrer la hache de guerre.

Par ailleurs, l’équipe a vendu au rabais son capitaine et meilleur défenseur (Erik Karlsson) ainsi que la plupart de ses meilleurs attaquants (Mike Hoffman, Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel).

Ces ventes sont en grande partie attribuables au fait que les joueurs ci-haut mentionnés n’avaient pas envie de poursuivre leur carrière au sein de l’organisation. C’est un problème fondamental qui pourrait fort bien se répéter dans quelques années quand les jeunes joueurs qui pullulent au sein de la formation actuelle auront suffisamment d’ancienneté pour contrôler leur destinée.

Loin de la patinoire, des leaders de la communauté ottavienne croient par ailleurs que Melnyk a vécu son Waterloo quand le projet immobilier des plaines LeBreton s’est définitivement écroulé en février dernier.

***

En mai 2016, Melnyk et John Ruddy (un magnat de l’immobilier traînant une réputation irréprochable au sein de la communauté d’affaires de la capitale) avaient remporté l’appel d’offres lancé par la Commission de la capitale nationale (CCN) pour assurer le développement des plaines LeBreton.

La mise en valeur de cet espace de 50 acres, situé à un jet de pierre du parlement, constituait le plus gros projet immobilier des 50 dernières années à Ottawa. On parlait d’investissements se situant entre 3,5 et 5 milliards de dollars. Les experts s’entendent toutefois pour dire que l’implantation d’un « pôle d’attraction majeur » était nécessaire à la réussite du projet. Melnyk avait ce pôle d’attraction majeur dans sa manche: le futur amphithéâtre des Sénateurs.

Au final, la proposition de développement de Melnyk-Ruddy avait été préférée à celle du consortium Devcore Canderel DLS. Le projet de Devcore, qui prévoyait aussi la construction d’un nouvel amphithéâtre, était par ailleurs endossé par l’homme d’affaires André Desmarais et par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

« Quand son groupe a obtenu le mandat de développer les plaines, Melnyk a raté l’occasion de camper un rôle de rassembleur, estime une personne bien au fait du dossier.

« Même si le projet de Devcore Canderel DLS avait terminé deuxième, Melnyk aurait pu inviter ces développeurs crédibles à s’asseoir autour de la table et à participer au développement des plaines LeBreton. Il voulait se faire payer un nouvel amphithéâtre. Il aurait probablement pu demander à plusieurs partenaires de lui construire son nouvel aréna, quitte à les laisser se partager les bénéfices du vaste développement immobilier adjacent. Mais ce n’est pas ce qu’il a fait. Il s’est montré trop gourmand. »

***

N’ayant pas les moyens de financer lui-même la construction de son amphithéâtre, Melnyk s’est plutôt tourné vers John Ruddy pour qu’il assume la facture. En plus, le propriétaire des Sénateurs voulait participer aux bénéfices du projet immobilier (condos, immeubles de bureaux, commerces) qui allait jaillir autour de l’aréna.

Ce canard n’a pas volé, comme le veut une savoureuse expression anglophone.

En novembre 2018, on a appris que plus rien n’allait entre les deux associés et que Melnyk avait déposé une poursuite de 700 millions de dollars à l’endroit de John Ruddy. Le propriétaire des Sénateurs estimait qu’en construisant (avec d’autres partenaires) trois gigantesques tours d’habitation (de 65, 56 et 26 étages) à proximité des plaines, John Ruddy compromettait la rentabilité du projet LeBreton.

John Ruddy a répliqué avec une contre-poursuite d’un milliard de dollars.

À gauche, John Ruddy et à droite, Eugene Melnyk Photo : La Presse canadienne et Radio-Canada

Constatant que l’ensemble du projet LeBreton était compromis, une tierce partie a convaincu Melnyk et Ruddy de s’engager dans un processus de médiation mené par le juge Warren Winkler, reconnu pour avoir dénoué de lourdes mésententes commerciales au cours de sa carrière. Cette démarche a échoué le mois dernier.

Devant cet échec retentissant, la CCN a décidé de reprendre à zéro le processus d’appel d’offres visant à développer les plaines LeBreton. La première pelletée de terre a ainsi été repoussée de plusieurs années.

Plusieurs estiment que le consortium Devcore Canderel DLS a été malmené dans cette affaire. Ces promoteurs avaient investi des sommes importantes pour présenter leur candidature, et leur vision n’avait pas été rejetée par la CCN.

Quand Melnyk et Ruddy, dont le consortium portait le nom de Rendez-Vous LeBreton, avaient remporté la mise en 2016, la CCN avait publiquement indiqué qu’elle gardait le projet de Devcore en réserve pour se prémunir d’une éventuelle incapacité de Rendez-Vous LeBreton à réaliser son mandat.

La CCN a inexplicablement changé son fusil d’épaule.

***

Depuis ce catastrophique dénouement, Eugene Melnyk fait dans la bravade. Par voie de communiqué, il a d’abord plaidé qu’il pourrait dénicher un autre terrain et d’autres partenaires pour construire son nouvel amphithéâtre. Il y a beaucoup de sceptiques dans la salle.

Melnyk a aussi déclaré qu’il pourrait fort bien présenter une nouvelle candidature auprès de la CCN pour développer les plaines LeBreton « mais cette fois avec les bons partenaires ». Enfin, il n’a pas écarté la possibilité de continuer à avoir pignon sur rue dans la banlieue de Kanata, où les gradins se vident pourtant de façon constante depuis trois ans.

Il y a deux ans, Melnyk soutenait pourtant qu’il lui était impossible d’embaucher les meilleurs talents disponibles ou de rêver à la Coupe Stanley en restant à Kanata.

« À mon avis, Melnyk est devenu toxique. Il vient de poursuivre son partenaire John Ruddy pour 700 millions pour des motifs nébuleux. Qui donc voudra s’associer à lui dans un autre projet? », demande un membre influent de la communauté d’affaires d’Ottawa.

Les poursuites judiciaires de cette envergure n’entraînent pas seulement de vertigineux frais légaux pour ceux qui en sont victimes. Elles ont aussi des effets directs sur leur capacité d’emprunter. Avant de financer un projet, les banques doivent évidemment tenir compte des conséquences qu’un jugement défavorable pourrait avoir sur le portefeuille d’un promoteur.

En poursuivant Ruddy pour 700 millions de dollars, Melnyk a donc directement visé la jugulaire. Il s’est attaqué à l’entreprise de Ruddy et à ses perspectives de croissance.

Toutefois, le propriétaire des Sénateurs ne semble pas avoir prévu que cette balle courbe pouvait revenir dans sa cour. La contre-poursuite d’un milliard entamée par Ruddy est susceptible d’avoir des effets encore plus dévastateurs sur Melnyk et les Sénateurs.

« Ruddy va continuer de faire ses affaires sans trop de difficulté. Mais dans le cas de Melnyk, j’en doute fortement. Dès le départ, il n’était pas capable de participer au financement de son aréna. Le voilà maintenant handicapé d’une poursuite d’un milliard », analyse un autre initié dans ce dossier.

***

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Publiquement, Melnyk répète souvent qu’il est aux commandes des Sénateurs pour longtemps. Toutefois, dans la communauté d’affaires d’Ottawa, on en doute. Certains estiment que sa position est intenable. D’autres croient que l'équipe est déjà à vendre.

« Melnyk a eu de sérieux problèmes de santé (une greffe de foie) au cours des dernières années et cette affaire de poursuites traînera probablement durant de très longues années devant les tribunaux. Un chef de famille placé dans une telle situation doit se montrer prévoyant et garder ses affaires en ordre en tout temps », analyse l’une des personnes interrogées.

Au cours des derniers jours, en coulisses, les Sénateurs ont commencé à faire savoir qu’ils sont à la recherche d’un président des opérations hockey afin de « soutenir et conseiller » le directeur général Pierre Dorion dans ses fonctions.

Selon les confrères de Hockey Night in Canada, Eugene Melnyk a requis l’aide de la LNH pour faire cette embauche, et un haut gradé de la ligue serait sur le point de se faire confier le mandat d’aider les Sénateurs à identifier les meilleurs candidats disponibles.

Beaucoup de gens semblent trouver ce processus tout à fait normal. Pourtant, il ne l’est pas. Le siège social de la LNH n’est pas une agence de placement ou de chercheurs de tête.

La LNH cherche-t-elle à placer une personne digne de confiance à Ottawa afin d’aider Melnyk à remettre la maison en ordre? Ou Melnyk, avec l’aide de la ligue, cherche-t-il quelqu’un qui le remplacera sous les réflecteurs, tout en aidant Pierre Dorion à maximiser la valeur de son actif?

Le propriétaire des Sénateurs est difficile à suivre. Malgré les nombreux coups durs encaissés par son organisation, il continue de prédire un avenir radieux (nouvel amphithéâtre, cinq années de succès sans précédent, niveau de dépenses frôlant le plafond salarial, etc.) à une base de partisans de plus en plus confuse.

Sa marge de manoeuvre s’étant réduite comme une peau de chagrin au cours de la dernière année, bien peu de gens semblent prêts à parier sur ses chances de réaliser ses promesses.