Yanni Gourde et Nikita Kucherov s'illustrent à Ottawa

Yanni Gourde et Nikita Kucherov ont mis leur empreinte sur la victoire du Lightning.

Le premier a enregistré deux buts et une passe et le second a obtenu trois mentions d'assistance pour conforter son avance en tête du classement des compteurs.

Gourde s'est signalé une douzaine de minutes après le coup de sifflet initial en complétant un jeu de passes de Brayden Point et Kucherov.

La recrue Brady Tkachuk a toutefois ramené les deux équipes à la case départ à la fin du premier engagement avec son 21e but de la campagne.

Kucherov a préparé deux autres réussites à mi-chemin de la période médiane, ceux-ci marqués par Mikhail Sergachev et Brayden Point. Il compte désormais 86 passes cette saison.

L'ailier droit russe n'est qu'à un but du plateau des 40. Il domine le circuit Bettman avec une récolte de 125 points, soit 11 de plus que le joueur de centre Connor McDavid.

Deux points séparent Kucherov du sommet réalisé par un athlète de son pays. Alexander Mogilny avait inscrit 127 points, dont 76 réussites, lors de la campagne 1992-1993 avec les Sabres de Buffalo.

Max Veronneau, Gourde et Steven Stamkos ont tour à tour touché la cible pendant le troisième vingt.

L'affrontement disputé dans la capitale fédérale a mis aux prises la meilleure formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) et la pire.

Le Lightning a remporté le trophée des Présidents en mars, tandis que les Sénateurs ferment la marche au classement général.

Les troupiers de Jon Cooper, fraîchement détenteur d'une prolongation de contrat à long terme, ont décroché leur 60e victoire à leur 79e rencontre de la saison.