Danièle Sauvageau ne croit pas à la fin du hockey féminin au Canada

Sauvageau s'est impliqué pendant plus de 30 ans à tous les niveaux du hockey féminin. Si elle a eu « un choc » en apprenant la nouvelle, elle pense qu'il est temps de revoir le modèle actuel trop centralisé.

L'analyste indique qu'il serait sage d'établir un lien avec la Ligue nationale de hockey (LNH), comme l'a fait la NBA en créant la WNBA, qui profite entre autres des réseaux de diffusion et des commanditaires.

« Si on avait un leadership qui serait de regarder les gros marchés, de voir des associations avec des clubs de la Ligue nationale, d'être un peu comme leur club-école, on aurait surtout les meilleures joueuses en Amérique du Nord, et même les meilleures sur la planète. »

D'après un reportage de Robert Frosi