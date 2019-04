Ryan Poehling prêt à devenir un « pro »

Poehling, qui a signé ce week-end un contrat de recrue de trois ans, devait arriver au cours de la soirée de lundi. Et ses patrons sont impatients de le voir se joindre au grand club.

« Il est prêt à entreprendre sa carrière professionnelle. Il est prêt à devenir un joueur de la LNH, a dit Marc Bergervin à son sujet en conférence de presse. Je l’ai vu jouer au Championnat mondial junior à Vancouver et il a très bien performé. Et aussi, le niveau de jeu au collégial est très bon, mais pour augmenter sa progression, nous croyons que c’est mieux pour lui. »

Il n’est pas clair pour l’instant si le centre de 20 ans jouera d’ici la fin de la saison. On ne le verra évidemment pas affronter le Lightning mardi mais le directeur général n’a pas exclu qu’il puisse prendre part à l’un ou l’autre des deux derniers matchs du calendrier régulier, à Washington jeudi ou face aux Maple Leafs de Toronto, samedi soir à Montréal.

Poehling dit n’avoir aucune attente à ce sujet.

« Je suis juste enthousiaste de me rendre là-bas et de travailler pour obtenir ce que je veux, a dit le jeune Américain en conférence téléphonique. Je ferai tout ce que l’entraîneur et l’équipe me diront de faire, que je joue ou pas.

Ça me sera utile d’arriver alors qu’ils luttent pour une place en séries. Je vais apprendre d’eux, de ce qu’ils font pendant ces situations difficiles, ça me sera bénéfique quand j’aurai à vivre pareille expérience. Ryan Poehling

Le Canadien a assuré une présence auprès du jeune homme tout au long de la saison. Un membre de l’organisation (surtout Rob Ramage) le visitait deux à trois fois par mois pour superviser son développement et sa façon de s’entraîner.

« Ils ont été très bons avec moi et ne m’ont pas mis de pression pour que je prenne une décision et que je puisse me concentrer sur ma saison, a-t-il ajouté. Leur appui m’a aidé à améliorer mon jeu, c’était une bonne ressource que j’ai plutôt bien utilisée. »

Cela dit, Poehling assure bien se sentir, lui qui a été victime d’une violente mise en échec à son avant-dernier match avec les Huskies de l’Université St.Cloud.

« C’était une situation délicate mais j’ai subi les tests du protocole des commotions cérébrales quelques jours après et je les ai passés haut la main alors c’est bien que ce soit chose du passé. J’ai encore le dos et le cou endoloris mais avec un peu de réchauffement ça s’endure. Ça ne m’empêche pas de faire quoi que ce soit. »

Primeau à Laval

Le gardien Cayden Primeau était aussi de ce rendez-vous téléphonique avec les médias montréalais, lui qui ira finir la saison avec le Rocket de Laval.

Le choix de septième tour en 2017 a interrompu sa carrière universitaire après seulement deux saisons avec North Eastern.

« Je sens que je suis prêt pour cette prochaine étape et ce prochain niveau et je suis enthousiaste de me rendre à Laval et d’apprendre le plus possible », a répondu l’athlète de 19 ans.

Cayden Primeau, en compagnie de son père Keith, lors du repêchage de 2017 Photo : none

Fils de l’ancien des Red Wings de Detroit et des Flyers de Philadelphie, Keith Primeau, ce colosse de 1,91 m et 91 kg a discuté avec son père de sa décision de quitter les rangs universitaires après seulement deux saisons.

C’était important d’avoir sa perspective, qu’il puisse partager son expérience avec moi. Mais je joue à une différente position alors il ne me parlait que de l’aspect professionnel du hockey et non du jeu en tant que tel. Cayden Primeau

Primeau, qui se joindra au Rocket de Laval, que s’entraîner avec la filiale du Canadien d’ici la fin de la campagne. Celui qui a montré une fiche de 25-9-1 avec une moyenne de buts alloués de 2.09 et un taux d’arrêts de .936 s’est attiré les éloges de son patron.

« Il a eu une très très bonne saison, surtout vers la fin, a précisé Bergevin. C’est un gros gardien. Les gardiens, ça prend toujours un peu plus de temps. Alors il faut être patient. Il va être à Laval. Nous allons l’évaluer d’ici la fin de la saison. Tu as vu le jeune (Carter) Hart à Philadelphie, un très bon espoir qui a émergé alors quand tu as des jeunes qui poussent, c’est de la musique à nos oreilles. »