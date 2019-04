Éliot Grondin médaillé d'argent aux mondiaux juniors de surf des neiges

Le planchiste de Sainte-Marie n'a été battu que par l’Italien Loan Bozzolo, au terme d'une lutte serrée jusqu’à la toute fin.

« C’est sûr que je visais la victoire. Ça devra attendre à l’année prochaine. Je ne suis pas déçu, car on s’est échangé la première position jusqu’à l’arrivée », a dit Grondin.

« Bozzolo a profité de mon aspiration derrière moi à un certain moment, ce qui lui a donné plus de vitesse pour me dépasser », a-t-il précisé.

Grondin est demeuré invaincu dans les trois tours éliminatoires disputés avant la finale, tout comme aux qualifications de dimanche.

Le Sud-Coréen Woo Jin a complété le podium.

Déjà en 2018, Grondin avait gagné l'argent en snowboard cross aux mondiaux juniors.

Le meilleur résultat de Grondin en Coupe du monde cette saison a été une 9e place à Feldberg, en Allemagne, en février, juste après les Championnats du monde seniors.

À ces mondiaux, il s’était classé 27e.

Le planchiste participera à la compétition par équipe mardi.

Rappelons qu'Éliot Grondin avait obtenu une place in extremis au sein de l'équipe canadienne olympique pour les Jeux de 2018, en Corée du Sud.

Une chute en huitièmes de finale avait mis fin à son parcours, mais l'expérience olympique lui a donné le goût de se qualifier pour les Jeux de 2022 en Chine.