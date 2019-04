Les Flames champions dans l’Ouest

Sean Monahan, Mark Jankowski et Dalton Prout ont touché la cible dans un intervalle de 75 secondes et les Flames ont pris l’avance 3-1.

La formation de Calgary a gagné pour une huitième fois à ses 11 dernières rencontres.

Mikael Backlund et Michael Frolik ont aussi marqué pour les Flames, qui ont aussi remporté le titre de la Division pacifique pour une première fois en 13 ans en plus d'avoir l'avantage de la glace pour la totalité des séries dans l'Ouest.

Timo Meier et Logan Couture ont tous les deux amassé un but et une assistance pour les Sharks, qui ont perdu pour une huitième fois en neuf matchs après avoir signé six gains d’affilée. Kevin Labanc a aussi fait mouche.

Les Flames ont limité les Sharks à seulement 15 tirs, leur plus bas total de la saison. Mike Smith a réalisé 12 arrêts.

Le gardien des Sharks Aaron Dell a stoppé 23 lancers dans la défaite.