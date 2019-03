Federer déloge Isner de son trône à Miami

Federer a signé un triomphe de 6-1 et 6-4 contre Isner, dimanche. Le vainqueur de l'édition 2018 du tournoi disputé sur surface dure en Floride a été diminué par une blessure à la jambe gauche.

« La fin de match a été compliquée. C'est arrivé souvent dans ma carrière de jouer contre un adversaire qui est blessé ou malade, et ce n'est jamais simple, explique Federer. Il a fallu que je continue à faire ce que je devais faire. »

Le Suisse a parfaitement maîtrisé le grand serveur, considéré comme le plus redoutable sur le circuit de l'ATP.

Federer (no 4) a pris l'ascendant sur l'Américain dès l'engagement initial en brisant la septième tête de série à trois reprises. Il a confirmé sa victoire avec un quatrième vol au 10e et ultime jeu de la seconde manche.

J'ai pris un départ rêvé dans cette finale, ce genre de départ qui vous permet de vous relâcher un peu et d'être en confiance. Roger Federer

Le maestro helvète s'est nettement imposé au service, remportant 91,4 % des points (32 en 35) en pareille situation, dont la totalité avec sa première balle (20 en 20).

Déjà couronné en 2005, 2006 et 2017 à Miami, l'homme aux 20 couronnes du grand chelem n'a eu besoin que de 63 minutes pour enregistrer son 28e sacre dans les compétitions de la série Masters 1000.

Seuls l'Espagnol Rafael Nadal (33) et le Serbe Novak Djokovic (32) le dépassent à ce chapitre.

« Cela a été pour moi une semaine incroyable ici. Vingt ans après ma première participation à ce tournoi, je gagne le titre à nouveau. Je suis très fier de cette longévité », se réjouit Federer.

Le Suisse n'a perdu que 21 jeux en 8 manches depuis son duel en huitièmes de finale qui l'opposait au Russe Daniil Medvedev (no 13), vaincu 6-4 et 6-2.

Federer a enchaîné avec des gains de 6-0 et 6-4 contre le Sud-Africain Kevin Anderson (no 6) et 6-2 et 6-4 face au Canadien Denis Shapovalov (no 20).