Les Sénateurs surprennent les Maple Leafs

La formation torontoise n’arrivait pas à trouver la solution miracle face aux Sénateurs et à leur gardien de but Craig Anderson, qui a réalisé 42 arrêts. C’était le second revers des Maple Leafs en deux semaines face à l'équipe d'Ottawa.

Anthony Duclair a fait bouger les cordages à deux reprises. Magnus Paajarvi et Cody Ceci ont également marqué pour les Sénateurs (28-44-6), qui menaient 2-0 après 40 minutes de jeu.

Auston Matthews et Connor Brown ont répliqué en troisième période du côté des Maple Leafs. Garret Sparks a pour sa part bloqué 18 rondelles.

Anderson s'est imposé et a frustré Mitch Marner en troisième période, pour préserver l'avance des Sénateurs.