Le Canadien garde espoir avec une victoire à Winnipeg

Joel Armia connu une bonne soirée contre son ancienne équipe, Carey Price s'est encore une fois illustré et le Canadien a vaincu les Jets 3-1, samedi soir, à Winnipeg.

Le Canadien voulait rebondir après une défaite clé dans la course aux séries. Le Tricolore avait perdu 6-2 face aux Blue Jackets de Columbus, jeudi, glissant ainsi hors du portrait des éliminatoires. Il s'est racheté en récoltant au moins un point pour une sixième fois à ses sept dernières rencontres (5-1-1).

« Ce fut un bon match, surtout à l'étranger et contre une bonne équipe, a noté l'entraîneur Claude Julien. Nous étions à point dès le début, avec de bonnes passes, de bonnes décisions, nous bougions bien la rondelle et nous patinions. Il fallait jouer les trois périodes de la bonne façon. »

Le Canadien a ainsi maintenu la cadence imposée par les Hurricanes de la Caroline, qui ont défait les Flyers de Philadelphie 5-2 en après-midi. Les Hurricanes ont 93 points au compteur, un de plus que le Tricolore, qui a toutefois disputé un match de plus depuis le début de la saison.

Pour leur part, les Blue Jackets étaient en avance face aux Predators de Nashville au moment d'écrire ces lignes. Une victoire leur permettrait de rejoindre le Canadien avec 92 points et 1 match en main.

Joel Armia (à gauche) réussit à battre le gardien des Jets Connor Hellebuyck. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Jordan Weal a récolté un but et une aide, tandis que Joel Armia et Jeff Petry ont aussi touché la cible pour le Canadien (42-29-8). Carey Price a stoppé 23 lancers.

« Je sais que l'équipe avec qui il était l'aimait, mais il n'y avait pas de place pour lui, a dit Julien au sujet de Weal, acquis des Coyotes de l'Arizona le 25 février. Nous sommes chanceux d'avoir obtenu un joueur comme lui, qui a de l'expérience et qui pouvait nous aider. »

Max Domi a récolté une aide sur le but de Petry, devenant le premier joueur du Canadien à atteindre le plateau des 70 points en une saison depuis Tomas Plekanec en 2009-2010.

Mathieu Perreault a été l'unique buteur des Jets (45-29-4), qui ont perdu un troisième match d’affilée. Connor Hellebuyck a effectué 40 arrêts.

Le Canadien a commencé le match en force, quand Artturi Lehkonen a rapidement défié Hellebuyck. Ce dernier a joué de chance puisque le tir de Lehkonen n'a fait qu'effleurer sa mitaine avant d'atteindre le poteau.

Quelques instants plus tard, Brendan Gallagher a cogné à la porte, mais son lancer à partir de l'enclave a terminé sa course dans le plastron de Hellebuyck.

Armia a finalement ouvert le pointage en avantage numérique avec 2:55 à faire, complétant un beau jeu de passes amorcé par Jordan Weal et Phillip Danault.

Le Finlandais est passé bien près de marquer un autre but en avantage numérique au retour de l'entracte, mais cette fois Hellebuyck a réussi l'arrêt après qu'Armia eut sauté sur un retour.

Les Jets sont passés à quelques centimètres de répliquer avec un peu moins de six minutes à faire au deuxième vingt, mais le tir de Dustin Byfuglien a atteint le poteau à la gauche de Price.

Armia est revenu à la charge un peu plus tard pour le Canadien, se présentant seul devant Hellebuyck après avoir accepté une courte passe de Max Domi à la ligne bleue. Toutefois, le gardien des Jets a capté le tir d'Armia avec sa mitaine.

Kevin Hayes fera peut-être des cauchemars en repensant à son tir avec 57 secondes à écouler au deuxième engagement. Hayes a atteint la barre transversale alors qu'il avait un filet complètement ouvert devant lui à la suite d'une mise en scène de Patrik Laine.

Petry lui a donné la réplique avec 36,6 secondes au cadran. Le tir sur réception du défenseur a atteint le poteau à la gauche de Hellebuyck, mais a ensuite traversé la ligne des buts, offrant une avance de 2-0 aux visiteurs.

Perreault a finalement inscrit les Jets au pointage avec 8:36 à faire, mais Price a fermé la porte par la suite. Weal a complété la marque dans un filet désert avec 16 secondes à écouler.

L'entraîneur Claude Julien avait retiré le centre Jesperi Kotkaniemi de la formation au profit de Matthew Peca. Julien a expliqué sa décision en mentionnant que Kotkaniemi avait besoin de repos.

Le Canadien accueillera le Lightning de Tampa Bay, mardi. D'ici là, les Hurricanes et les Blue Jackets auront joué leur match en main.

Les Hurricanes rendent visite aux Penguins de Pittsburgh dimanche, tandis que les Blue Jackets seront à Buffalo pour y affronter les Sabres.