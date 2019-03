Le Canadien Nicholas Latifi gagne en F2, Mick Schumacher fait tourner les têtes

Le pilote torontois fait de la F2 depuis 2016, et est aussi pilote d'essais en F1 (Renault en 2016 et en 2017, Force India / Racing Point en 2018 et Williams en 2019).

Il a gagné la première des deux épreuves présentées ce week-end sur le circuit de Sakhir à Bahreïn.

Le championnat de F2 est composé de 24 courses disputées sur 12 circuits. Il y a une épreuve le samedi (course principale de 180 km) avant la séance de qualification de la F1 et une le dimanche matin (course sprint de 120 km) avant le Grand Prix de F1.

Las particularité étant qu'il n'y a qu'une séance de qualification en F2, pour la course principale. Pour la course sprint du dimanche, c'est le résultat inversé de la course du samedi pour le top 8 et les autres pilotes ensuite dans l'ordre d'arrivée.

Or, il se trouve que samedi, c'est l'Allemand Mick Schumacher, à ses débuts en F2, qui a fini 8e. Il partira donc en pole position dimanche, et a une belle chance de monter sur le podium.

Mick Schumacher en F2 Photo : Twitter / Prema Racing

Schumacher a remporté en 2018 le Championnat européen de F3 (qu'avait gagné le Canadien Lance Stroll en 2016), et il a choisi de continuer son apprentissage en F2 cette année au sein de l'équipe Prema.

Mick Schumacher, âgé de 20 ans, est le fils de Michael Schumacher, l'ancien champion du monde de F1, alité depuis son accident de ski le 29 décembre 2013.

Scumacher a réussi à finir au 8e rang de la course de Bahreïn, samedi, grâce à un dépassement audacieux dans le dernier tour de la course, et il a passé la ligne d'arrivée à 35 secondes du vainqueur.

Mick Schumacher fait l'objet d'une attention soutenue de la presse spécialisée à Bahreïn, et la pression est grande sur les épaules du jeune homme, qui s'est montré très calme face aux micros et aux objectifs des caméras.

La responsable médias de la famille Schumacher, Sabine Kehm (ancienne relationniste de Michael en F1), était juste derrière lui pour filtrer les questions au besoin. La famille ne donne aucune information sur l'état de santé de l'ancien pilote multiple champion du monde.

Certains gestes rappelaient ceux de son père, ont noté quelques journalistes.