Ashleigh Barty sacrée à Miami

Barty, 22 ans, a dominé en finale la Tchèque Karolina Pliskova, 7e mondiale, 7-6 (7/1), 6-3 après 1 h 40 min de jeu.

Elle compte désormais quatre titres à son palmarès et va faire lundi, pour la première fois de sa carrière, son entrée dans le top 10 mondial (9e).

Barty avait pourtant mal débuté la septième finale de sa carrière, puisque Pliskova, 7e mondiale, avait pris d'entrée son service pour mener 3-1.

Mais l'Australienne a vite retrouvé ses esprits et son service (15 as), tandis que Pliskova multipliait les fautes directes et n'avait pas son rendement habituel sur sa mise en jeu (6 as, 2 double fautes), son principal atout.

Barty a ainsi survolé le jeu décisif de la première manche, grâce notamment à une amortie gagnante et trois fautes grossières consécutives de Pliskova.

Elle a débuté la seconde manche en prenant à nouveau le service de Pliskova après douze minutes d'effort, un break qui a définitivement écoeuré la Tchèque.

L'Australienne a un parcours atypique.

Ancienne prodige du tennis féminin, lauréate à 15 ans de titre juniors à Wimbledon, elle a abandonné le tennis en 2015 pour devenir joueuse professionnel de cricket dans son pays.

Elle est revenue sur les courts de tennis durant la saison 2016 et a d'abord collectionné les victoires en double avec sa compatriote Casey Dellacqua, puis avec l'Américaine CoCo Vandeweghe, avec qui elle a remporté l'US Open 2018.

Elle a explosé en simple en janvier 2019 devant son public avec une finale, perdue, à Sydney et un quart de finale à Melbourne pour les Internationaux d'Australie.

Avec le titre de Barty, les 14 premiers tournois de l'année ont été remportés par 14 joueuses différentes, du jamais-vu dans l'histoire du circuit féminin.