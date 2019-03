Megan Oldham remporte la première médaille d’or de sa carrière

Oldham, qui s'était qualifiée de justesse pour la finale en terminant 8e vendredi, a obtenu 84,51 points pour sa prestation en deuxième manche.

La recrue ontarienne de 18 ans a devancé dans l'ordre la Française Tess Ledeux (77,98 points) et l'Italienne Silvia Bertagna (76,11 points).

Je suis tellement contente! Je suis très fière de mes descentes aujourd’hui et très heureuse d’avoir remporté l’épreuve ainsi que le globe. Nous avons skié dans les meilleures conditions possible, le parcours était impeccable, tout le monde a super bien skié. C’était sans contredit la meilleure compétition de la saison, et j’en suis très reconnaissante.

La skieuse acrobatique Megan Oldham