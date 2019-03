Les Blue Jays signent leur première victoire de la saison

Teoscar Hernandez a lancé le bal lors d'une poussée de quatre points des siens en quatrième manche et les Blue Jays ont vaincu les Tigers de Détroit 6-0, vendredi, à Toronto.

Freddy Galvis a aussi frappé un coup sûr productif en quatrième pour les Blue Jays (1-1), tandis que Justin Smoak a ajouté un simple de deux points en sixième.

Matt Shoemaker (1-0) a accordé seulement deux coups sûrs et autant de buts sur balles en sept manches sur le monticule. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Javy Guerra a complété le blanchissage en œuvrant pendant les deux dernières manches.

Matthew Boyd (0-1) a été dominant pendant les trois premières manches pour les Tigers, mais il a finalement craqué en quatrième, accordant quatre points, dont trois étaient mérités. Boyd a retiré 10 frappeurs sur des prises en cinq manches.

Hernandez a produit le premier point des Jays en quatrième, frappant la balle en lieu sûr pour permettre à Randal Grichuk de croiser le marbre.

Ce point permettait aux Blue Jays de mettre fin à une disette de 13 manches sans marquer pour commencer une saison, la plus longue séquence du genre dans leur histoire.

Quatre frappeurs plus tard, Galvis a cogné un simple au champ centre que le voltigeur des Tigers Mikie Mahtook a eu du mal à maîtriser, lui permettant d'atteindre le troisième coussin et de vider les sentiers. Smoak, Hernandez et Billy McKinney ont marqué sur le jeu.