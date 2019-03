Les autres luttes sans merci dans la LNH

Les Hurricanes, les Blue Jackets et le CH sont impliqués dans un bras de fer qui risque fort bien de connaître son dénouement dans les derniers jours de la campagne.

Pendant ce temps, les Islanders, les Capitals, l’Avalanche, les Coyotes et les Jets, pour ne nommer que ceux-là, s’occupent sur d’autres fronts, peut-être un peu moins dangereux, mais tout aussi cruels.

Tour d’horizon du circuit Bettman.

Dans la Métropolitaine

Pour la première fois en quatre ans, le droit de propriété des Caps au titre de la Division métropolitaine est menacé. Washington a remporté l’honneur lors des trois dernières saisons avec deux conquêtes du trophée des Présidents au passage.

Les Caps ont récemment doublé les Islanders de New York au classement qui détenaient la position de tête depuis le début de l’année 2019. Malgré tout, les Insulaires, meilleure défense de toute la LNH (187 buts accordés), souffrent d’un retard de trois petits points.

Chapeau à la bande de Barry Trotz que nombre d’observateurs voyaient s’écrouler après le départ de John Tavares pour Toronto. Les deux équipes ont d’ailleurs accumulé le même nombre de points de classement (97) jusqu’à présent.

Le titre de la Division métropolitaine pourrait se jouer en clôture de saison, lors du 82e match, lorsque les Islanders seront de passage dans la capitale américaine.

Les Caps comptent sur la 5e attaque du circuit Bettman, mais ont retrouvé de leur superbe en même temps que Braden Holtby. Le gardien canadien montre une fiche de 13-7-2, un taux d’efficacité de ,918 et une moyenne de buts de 2,46 depuis le 1er février.

Dans la Centrale

Déplacez-vous un peu plus à l’Ouest; idoine dans la Division centrale.

C’est une chaude lutte entre les protagonistes attendus, mais qui jouent faux depuis maintenant deux mois.

Les Predators de Nashville (92 points) et les Jets de Winnipeg (94 points) s’échangent la première place de la division avec des résultats toutefois moins convaincants que l’an dernier. Nashville et Winnipeg avaient fracassé le record de leur concession avec, respectivement, 117 et 114 points.

P.K. Subban célèbre son but contre les Maple Leafs. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L’air se fait rare à une telle altitude et les deux rivaux n’ont pas été en mesure de répéter leurs exploits. Pourtant bien partis, les Preds et les Jets ont perdu des plumes récemment.

Nashville occupe le 20e rang de toute la ligue depuis le 1er février (13-10-2) et Winnipeg, le 22e (12-12-2). Même le Canadien, qui n’a certainement pas marché sur les eaux pendant cette séquence, a accumulé plus de points.

Après leur duel contre le Tricolore samedi, justement, les Manitobains concluront leur saison avec quatre rencontres à l’étranger et plus de 3400 km de vol en six jours.

Pour leur part, la troupe de P.K. Subban disputera 3 de ses 5 dernières rencontres à domicile. Parmi les adversaires, trois d’entre eux sont déjà exclus des séries.

Et gare aux Blues de St. Louis qui attendent patiemment en embuscade dans ce beau portrait. Les Blues n’ont que quatre points de retard sur Winnipeg et un match de plus à jouer.

La course de tortues dans l’Ouest

Si le CH jouait dans l’Ouest, sa place en séries aurait été coulée dans le ciment il y a belle lurette.

Il reste une seule place à prendre de ce côté, potentiellement avec le plus faible total de points depuis plusieurs années.

Seule une formation a participé au tournoi éliminatoire avec moins de 90 points depuis la refonte du format des séries, un an après la fin du conflit de travail de 2012 : le Wild du Minnesota en 2015-2016.

Or, le Wild (79 points) pourrait à nouveau signer l’exploit avec un petit miracle, mais risque plutôt de faire chou blanc.

L’Avalanche occupe présentement le dernier rang en vertu d’une récolte de 83 points en 77 matchs, mais est talonnée de près par les Coyotes de l’Arizona.

Les hommes de Rick Tocchet se sont maintenus en vie en dépit d’une kyrielle de blessés à des postes clés de surcroît.

Leur gardien numéro un, Antti Raanta, n’a plus joué depuis le 27 novembre. Nick Schmaltz, pièce maîtresse de l’échange qui a envoyé Dylan Strome avec les Blackhawks, a connu un bon départ avec sa nouvelle équipe en accumulant 14 points en 17 matchs avant de devoir tirer un trait sur sa saison en raison d’une blessure au genou.

Christian Dvorak, Brad Richardson, Alex Galchenyuk, on en passe et des meilleurs, ont tous visités l’infirmerie. Au total, les joueurs des Coyotes ont manqué 362 matchs cette année. À titre d’exemple, le Canadien, seulement 157.

L’Avalanche demeure l’équipe la mieux placée, mais tous les espoirs sont permis en Arizona…pour une fois.