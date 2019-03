Marie-Ève Dicaire recharge ses canons pour Mikaela Laurén

À peine débarquée d’une balade de deux semaines de montagnes russes émotionnelles depuis l’annulation de son combat face à la Dominicaine Lina Tejada, Dicaire (14-0, 0 K.-O.) repart la machine.

Et elle devra se pointer à l’heure du combat en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques. Il ne lui reste donc que deux semaines pour peaufiner une stratégie qui s’annonce assez différente.

Qu'on le veuille ou non, on ne boxe pas de la même manière contre une adversaire de 5 pi 2 po que contre une rivale mesurant 5 pi 11 po.

C’est sûr que de mon côté, à 154 livres, ce n’est pas nécessairement mon poids naturel. Ça demande des sacrifices au quotidien, mais ce n’est pas quelque chose de très exigeant. Je suis surveillée de près par mes entraîneurs. Ils m’ont mis au repos forcé entre mes entraînements. C’est là où se situe le défi, car il n’est pas facile pour moi de rester à ne rien faire. Marie-Ève Dicaire

En ce qui a trait à ses émotions, Dicaire veut convaincre et se convaincre que tout va bien.

« Le cerveau est très fort. Lundi matin, pour la première fois de ma vie, je suis allée à l’entraînement à reculons. Habituellement, après une déshydratation, on a un combat, on du fun et ensuite on est en vacances. Mais quand j’ai reçu le contrat signé par Laurén, il y a quelque chose au fond de moi qui s’est allumé et je me suis dit "Game on". »

Dicaire a alors écrit sur un bout de papier tout ce qui avait trait au rendez-vous manqué avec Tejada, tout ce qu’elle avait ressenti comme frustration, toute sa rage et tout l’écoeurement. Après nous avoir épargné les détails, elle a indiqué qu’elle avait brûlé ce papier. Dès lors, elle dit avoir recommencé à regarder par en avant.

À prendre au sérieux

La nouvelle cliente n’est pas commode. Mikaela Laurén (31-5, 13 K.-O.) est une athlète accomplie. Ancienne membre de l’équipe nationale de Suède de natation, elle est venue tout près d’une participation aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Peu après, en 2005, elle a été arrêtée à son domicile pour possession et trafic de stéroïdes, faute pour laquelle elle a purgé une peine de 14 mois de prison.

C’est durant son incarcération, qu’elle suit un cours à distance de conditionnement et de nutrition. Ses codétenues deviennent ses premières élèves.

Laurén a 33 ans, en avril 2009, quand elle se lance dans la boxe professionnelle. Elle gravit rapidement les échelons, si bien qu’elle devient championne IBF des super-mi-moyennes en novembre 2014, la première de ses six ceintures mondiales.

Il faut d’ailleurs noter que cette habituée des gymnases n’a jamais perdu un combat dans sa catégorie des 154 lb. Ses seules défaites ont été enregistrées à des poids inférieurs ou supérieurs.

Trois de ses revers ont été encaissés dans des affrontements où des ceintures mondiales étaient à l’enjeu, deux d’entre eux chez les 147 lb face à la puissante Norvégienne Cecilia Braekhus (35-0, 9 K.-O.).

Même si elle s’était officiellement retirée de la boxe après s’être mariée en mai dernier et dans l'espoir de fonder une famille (sans succès jusqu'à présent), elle est demeurée active.

« Je ne suis pas restée allongée sur un divan au cours des derniers mois. J’adore la boxe et je participe présentement à la préparation de quelques filles qui s’entraînent en vue de leurs propres combats de championnats du monde », a souligné Laurén.

Je ne m’attendais pas à me battre à nouveau en championnat du monde aussi rapidement, mais je suis prête à relever le défi. Championne un jour, championne toujours, et ce ne sera pas un combat facile pour Marie-Ève. Mikaela Laurén

C'est via un lien internet que Mikaela Laurén s'est adressée aux médias montréalais, vendredi matin Photo : Radio-Canada / Karl Boulanger

La deuxième fois fut la bonne…

Pour ceux et celles d’entre vous qui se demandent comment Dicaire se retrouve à défendre son titre contre la première aspirante, sachez que Laurén avait été approchée pour affronter la boxeuse de Saint-Eustache le 16 mars dernier.

Aux dires du promoteur Yvon Michel, la Suédoise s’était montrée trop gourmande. Selon les informations disponibles, Laurén exigeait 100 000 dollars américains. GYM s’était alors tourné du côté de Tejada qui, aveugle d’un œil, a été déclarée inapte à se battre.

L’annulation du combat s’est avérée une bénédiction à retardement puisque le même soir, l’entraîneur de Dicaire, Stéphane Harnois, a été hospitalisé d’urgence. Attaqué par une virulente bactérie, il a été victime d'une sévère poussée de fièvre allant jusqu’aux convulsions.

À présent entièrement remis, Harnois aurait néanmoins été incapable d’être présent dans le coin de Dicaire le 23 mars.

Harnois a lui-même mené la deuxième négociation avec Laurén pour la convaincre de l’opportunité qui s’offrait à elle. Il a visiblement eu recours à de solides arguments, car c’est pour environ 25 000 dollars américains qu’elle traversera l’Atlantique.

Après tout, à 43 ans, les occasions de se battre pour un titre mondial ne se présentent pas à tous les jours.

L’art de se faire voir

Même si, dans sa jeunesse, elle a étudié dans deux universités américaines, Laurén n’est encore jamais venue au Canada. Mais grâce aux médias sociaux, sa réputation la précède.

Elle s’est notamment fait remarquer en embrassant ses rivales à l’occasion de la pesée de ses combats. Cecilia Braekhus est de celles qui ont goûté à cette médecine.

Pour déstabiliser et jouer dans la tête de ses rivales, elle est allée jusqu’à verser une bouteille d’eau sur la tête de l’une d’entre elles.

Malgré tout, Laurén prend soin de son image. Elle a notamment participé à la version suédoise des Dieux de la danse, où elle a malheureusement été la première candidate éliminée.

Laurén nous réserve-t-elle un numéro spécial rien que pour nous et pour Marie-Ève?

Je crois que c’est bon pour le sport si vous pouvez en donner un peu plus pour provoquer les choses. C’est d’autant plus vrai en tant que boxeuse, parce qu’on ne reçoit pas beaucoup d’attention de la part des médias. Il faut faire des choses extraordinaires pour être remarquées. Je pense que j’aide la boxe féminine avec mes petites folies, mais je suis maintenant une femme mariée, alors on verra bien ce qui se passera. Mikaela Laurén

En terminant, sachez qu’Yvon Michel est confiant de voir l’IBF reconnaître Laurén au titre d’aspirante obligatoire, ce qui aurait pour effet de libérer Dicaire de tout combat imposé pour la prochaine année.