Sixième revers d'affilée des Oilers qui s'inclinent face aux Stars

Jamie Benn a inscrit le but vainqueur en fusillade et les Stars de Dallas ont gagné 3-2 face aux Oilers d'Edmonton, jeudi.

Alexander Radulov et Miro Heiskanen ont touché la cible en temps réglementaire pour les Stars, qui ont consolidé leur emprise sur le premier laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries dans l'Association de l'Ouest en remportant un troisième match d'affilée.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont répliqué pour les Oilers, qui ont perdu quatre de leurs six derniers matchs. Draisaitl a ouvert le pointage en avantage numérique en marquant son 47e but de la saison, obtenant ainsi son 100e point de la saison.

McDavid et lui sont donc les premiers coéquipiers à travers la LNH à avoir amassé au moins 100 points dans la même saison depuis 2010, quand Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom avaient accompli l'exploit avec les Capitals de Washington.

Après que McDavid eut creusé l'écart, les Stars se sont enfin mis en marche. Radulov a réduit l'écart en avantage numérique, puis Heiskanen a créé l'impasse en troisième période.

Anton Khudobin a stoppé 40 tirs devant le filet des Stars. À l'autre bout de la patinoire, Mikko Koskinen a réalisé 20 arrêts.