L’histoire des sports en fauteuil roulant racontée pour la postérité

Le livre, abondamment illustré, s'intitule Au-delà des limites : l'histoire des sports en fauteuil roulant. Coécrite par Judith Lussier et Donald Royer, l'œuvre raconte la genèse d'un mouvement sportif au Québec et ailleurs dans le monde.

Le récit remonte jusqu’aux balbutiements des parasports, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le neurochirurgien juif allemand Ludwig Guttman, exilé en Angleterre, reçoit la mission de faire bouger les grands blessés de la guerre.

Pour écrire ce livre, la chroniqueuse et auteure Judith Lussier a plongé dans un monde qui lui était complètement inconnu.

Je me suis demandé pourquoi on avait pensé à moi, mais c’est une histoire avec un caractère sociologique. L’accessibilité et les personnes qui sont marginalisées, ça m’a toujours intéressée. Je trouvais quand même que ce n’était pas si éloigné de mes préoccupations. Judith Lussier, coauteure

Son complice, Donald Royer, lui a ouvert les archives qu’il accumule religieusement depuis plus de 40 ans. Il est ni plus ni moins le père des parasports au Québec. Docteur en physiologie de l’effort et professeur retraité de l’Université de Sherbrooke, il s’est d’abord consacré au basketball en fauteuil roulant. Son engagement dans les parasports date des années 70.

Ce livre, c’est la mémoire qui parle. J’avais la mauvaise habitude de récupérer des photos, des documents. Quand on ne consigne pas le présent, on peut inventer bien des choses par la suite. Je me demandais ce que j’allais faire de tous ces documents. Donald Royer, coauteur

Au-delà des limites raconte les combats des premiers athlètes en fauteuil roulant, tels André Viger, Marc Quessy et Doug Lyons. La préfacière de l’ouvrage, la championne paralympique à la retraite Chantal Petitclerc, se souvient qu’André Viger lui avait enseigné il y a 30 ans comment fabriquer des gants pour la course.

« Il n’y avait pas de boutiques spécialisées d’athlétisme en fauteuil roulant. Des gars comme André Viger gossaient leur fauteuil pour les courses. Il prenait un gant de baseball très serré et il essayait de le former à sa main avec des couches et des couches de gros ruban adhésif. Maintenant, les athlètes ont des gants sur mesure imprimés en 3D. »

Chantal Petitclerc, aujourd’hui sénatrice, a bien sûr marqué l’histoire des sports en fauteuil roulant ici, mais aussi ailleurs. Judith Lussier a découvert un personnage plus grand que nature.

Elle est une guerrière. Elle a défoncé des portes. Elle n’a pas eu peur de critiquer le milieu des sports. Elle s’est chicanée avec le chroniqueur Pierre Foglia pour lui dire que sa perception des sports adaptés n’était pas cool. Je l’ai découverte au-delà de ce que l’on voit de ses exploits sportifs. Judith Lussier, coauteure

Le lancement d'Au-delà des limites a ému Chantal Peticlerc, qui a pris part aux Jeux paralympiques à cinq reprises et y a remporté 21 médailles.

« Quand on regarde notre héritage, très très modeste, on se dit qu’en allant au bout d’une passion sportive, il y a eu des impacts sociaux. On documente peu l’histoire du sport et très peu l’histoire des personnes handicapées. Donc là, ça va rester. Je trouve que c’est très important » affirme la chef de mission des Jeux paralympiques de Rio, en 2016.

Chantal Petitclerc Photo : Radio-Canada

Petitclerc reconnaît les grandes avancées du mouvement, comme la création de fédérations sportives organisées, fonctionnelles et financées. La visibilité médiatique a aussi connu un essor intéressant. Il y a toutefois deux facteurs qui, selon elle, restent à améliorer.

« C’est au niveau des commandites. Les athlètes paralympiques se battent encore pour avoir du support financier. Une médaille olympique rapporte quand on revient au pays. Une médaille paralympique, c’est plus difficile. »

Retraitée depuis maintenant 10 ans, Chantal Petitclerc souligne aussi un certain manque de reconnaissance.

« Il y a un grand respect, mais on nous oublie encore. Récemment, il y a eu un reportage extraordinaire sur les athlètes féminines et leur relation avec leur corps musclé. Il n’y avait pas de paralympienne. Les automatismes ne sont pas encore là. »