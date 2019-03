Les partisans des Jays devront s'armer de patience en 2019

Les Blue Jays de Toronto amorcent leur saison jeudi après-midi en recevant les Tigers de Detroit. Et la plupart des experts s'entendent pour dire que la seule formation canadienne du Baseball majeur ne sera pas parmi les favorites pour accéder aux séries éliminatoires, comme ils l'ont fait en 2015 et 2016.

Après une campagne de 73 victoires contre 89 défaites en 2018, les Jays ont tourné la page sur l’ère John Gibbons et ont fait de Charlie Montoyo leur nouveau gérant.

À ses premières armes à la barre d’une équipe de la MLB, le Portoricain de 53 ans aura la lourde tâche de ramener les Oiseaux bleus vers le seuil de la respectabilité.

Mais ce sera une saison de transition en attendant l’émergence des espoirs prometteurs de l’organisation. 11 des 25 membres, la formation qui étaient dans la formation au début de la saison 2018 sont partis, dont Russell Martin et Troy Tulowitzki.

Points d'interrogation au monticule

Montoyo hérite donc d’une très jeune formation avec peu de joueurs étoiles, si ce n’est de Marcus Stroman qui sera sur le monticule pour le match inaugural.

Marcus Stroman Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Mais l’as de la rotation des partants a connu une saison pénible l’année dernière, marquée une blessure à l’épaule. Il n’a remporté que 4 de ses 13 décisions avec une moyenne de points mérités de 5,54. Il aura des choses à prouver.

Aaron Sanchez en est un autre que les partisans espèrent voir rebondir. Auteur de 15 gains contre seulement 2 échecs en 2016, le grand droitier n’a remporté que 5 victoires au cours des deux dernières saisons en raison de blessures aux doigts.

Les vétérans Matt Shoemaker et Clayton Richard ont été ajoutés à la rotation qui sera complétée par la recrue Trent Thornton.

En relève, acquis en juillet dans l’échange qui a envoyé son prédécesseur Roberto Osuna à Houston, Ken Giles devrait être en mesure de faire le travail en fin de match, lui qui a protégé 64 victoires depuis deux ans, dont 26 en 2018.

Il reste à voir si les nouveaux venus Bud Norris et Daniel Hudson pourront solidifier l’enclos de releveurs.

Les artilleurs des Blue Jays seront guidés cette année par le receveur Danny Jansen, âgé 23 ans. Le jeune homme a fait ses débuts en août dernier et c'est vers lui que se tourne Montoya maintenant que Russell Martin est retourné avec les Dodgers.

De nouveaux visages à l'avant-champ

Justin Smoak est certes le pilier de l’avant-champ. Auteur de 25 circuits et 77 points produits l’année dernière, l’athlète de 32 ans entame la dernière année de son contrat.

Mis sous contrat en janvier via le marché des joueurs autonomes Freddy Galvis stabilisera la défense au milieu du losange, lui qui a joué 162 matchs à chacune de ses deux dernières saisons, à San Diego l’an passé et à Philadelphie en 2017. Il possède aussi un bon bâton comme en font foi ses 45 circuits et ses 195 points produits depuis 2016.

Vladimir Guerrero fils est l'un des meilleurs espoirs dans le système de développement des Blue Jays. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Il faudra patienter avant de voir Vladimir Guerrero fils faire ses débuts dans les Majeures, lui qui souffre d’une entorse à l’oblique gauche. En attendant la jeune sensation, c’est Brandon Drury qui jouera au troisième-but.

Le jeune Lourdes Gurriel hérite du poste au deuxième coussin en raison d’une autre blessure à Devon Travis. Le Cubain de 25 ans a maintenu une moyenne de .281 en 65 matchs 2018.

Puissance et vitesse chez les voltigeurs

Kevin Pillar, qui a maintenant 30 ans, continuera de patrouiller le champ centre. PIllar est l’un des meilleurs joueurs à sa position en défense mais ses statistiques à l’attaque (15 cc , 59 pp, .252 en 2018) pourraient être meilleures.

Dans la droite, on retrouvera à nouveau Randal Grichuk dont les 25 circuits l’an passé, un sommet personnel laisse entrevoir de beaux jours pour celui qui a été repêché tout juste avant Mike Trout en 2009.

Randal Grichuk Photo : Associated Press / Bill Kostroun

Teoscar Hernandez n’est pas le plus fiable dans la gauche mais son bâton est explosif comme en font foi ses 22 circuits en 2018.

Quant au poste de frappeur désigné, avec le départ de Kendrys Morales vers Oakland, mercredi soir, le gérant passera des auditions ce printemps. Rowdy Tellez pourrait faire partie de la solution.

Bref, 2019 pourrait être encore difficile mais le soleil pointe à l’horizon pour 2020 avec les Guerrero, Alford, Bichette et autres Biggio qui font partie de la brillante relève des Jays.