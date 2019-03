Canadien-Blue Jackets : Nicolas Deslauriers remplace Paul Byron

Byron, rappelons-le, n’a pas accompagné l’équipe pendant ce voyage après avoir été victime d’un K.-O. aux mains de MacKenzie Weegar, des Panthers de la Floride, mardi soir.

Pour sa part, Deslauriers n’a plus joué depuis le 23 février à Toronto, lorsque le CH avait laissé filer une avance de trois buts pour finalement s’incliner 6-3 contre les rivaux de l’Ontario.

En 45 matchs cette saison, l’ailier de 28 ans a amassé deux buts et une passe en plus de maintenir un ratio défensif de -10.

Claude Julien avait gardé intacte son unité composée de Byron, Nate Thompson et Jordan Weal depuis qu’il l’avait assemblée la première fois contre les Islanders à New York.

En sept matchs, ce trio, officiellement le quatrième, mais troisième pour ce qui est du temps d’utilisation, a gagné du galon et s’est vu confier des missions de plus en plus importantes.

En plus des trois matchs de suspension dont il a écopé pour un coup à la tête de Weegar tout juste avant la pause du match des étoiles, Byron a déjà raté 20 rencontres en raison de blessures depuis le début de la saison.

En son absence, le CH a maintenu un dossier de 9-10-4.

Un défi de taille

Jeudi, le Canadien dispute le match le plus important de sa saison contre les Blue Jackets, à Columbus, un lieu historiquement hostile aux prouesses tricolores.

Montréal l’avait emporté en Ohio le 18 janvier dernier, mais avait perdu les quatre rencontres précédentes par un pointage combiné de 22-5.

Les Jackets n’ont que deux points de retard sur le CH, qui détient le dernier laissez-passer pour les séries éliminatoires, et un match de plus à disputer. En cas d’égalité, Columbus prévaudrait en raison du plus grand nombre de victoires accumulées avant les tirs de barrage.

Pour leur part, les Hurricanes de la Caroline, autre formation impliquée dans cette course aux séries dans l’Est, et qui devance le Canadien par un point, reçoivent les Capitals de Washington.

Formation du CH à l’entraînement :

Attaquants :

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Shaw

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Thompson-Weal

Défenseurs :

Mete-Weber

Kulak-Petry

Benn-Folin

Gardiens :