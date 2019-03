Andrew Shaw, candidat du Canadien au trophée Bill-Masterton

Ce trophée est remis annuellement au joueur de la LNH ayant fait particulièrement preuve de persévérance, de détermination et d’esprit sportif. Le lauréat est nommé par l’Association des chroniqueurs de la LNH.

Véritable bougie d’allumage du Canadien depuis son arrivée à Montréal en 2016, l’Ontarien de 27 ans connaît présentement la meilleure saison de sa carrière avec 18 buts et 24 passes en 58 rencontres.

Freiné par une blessure au cou et des symptômes s’apparentant à ceux d'une commotion cérébrale, le choix de 5e tour des Blackhawks de Chicago en 2011 est demeuré sur la liste des blessés tout le mois de janvier. À son retour au jeu le 9 février, contre les Maple Leafs de Toronto, Shaw avait inscrit un but et obtenu une passe dans une défaite de 4-3 du Tricolore en prolongation.

Cinq joueurs du Canadien ont reçu le Bill-Masterton depuis la création du trophée en 1968 : Claude Provost (1968), Henri Richard (1974), Serge Savard (1979), Saku Koivu (2002) et Max Pacioretty (2012).