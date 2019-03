Laurence St-Germain reine canadienne du slalom

St-Germain, âgée de 24 ans, l’a emporté avec un chrono de 1 min 40 s 74/100 et a devancé de près de 3 secondes sa plus proche rivale, la médaillée d’argent Kiara Alexander. Dorothée Faucher a complété le podium.

« Je suis super contente de ma course. J’ai bien skié sans commettre d’erreurs. Je partais première ce matin, ça m’a aidée. Mais même cet après-midi, les conditions étaient vraiment parfaites. C’est une belle façon de finir ma saison. C’est toujours agréable de participer aux nationaux et de skier au Québec », a indiqué Laurence St-Germain, qui avait remporté le bronze au slalom géant plus tôt cette semaine.

James Crawford a été le plus rapide au super-G, signant un temps de 58,60 s. Il a devancé les Frères Jeffrey et Erik Read, respectivement 2e et 3e.

Au slalom géant, Erik Read a triomphé en 2:29:93, décrochant sa deuxième médaille de la journée. Son frère Jeffrey a pris le 2e rang et Riley Seger s’est classé 3e.