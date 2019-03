Simona Halep en demi-finales à Miami et à une victoire du premier rang mondial

Halep a décroché son billet pour le carré d'as du tournoi floridien, comme en 2015, avec autorité après 1 h 38 min d'effort. Elle a toutefois connu un passage à vide en deuxième manche, après avoir remporté la première en 42 min.

L'ancienne no 1, en quête de son 19e titre, a pourtant commencé la deuxième manche en prenant le service de son adversaire, mais elle a ensuite brutalement perdu pied et concédé cinq jeux de suite.

Menée 5-1, elle a alors retrouvé son meilleur tennis et n'a plus laissé que des miettes à Wang (18e) pour s'imposer sur sa première balle de match.

« J'ai très bien commencé le match avec du très bon tennis, mais dans la deuxième manche, elle a commencé à bien mieux jouer, a analysé Halep. Mon coach m'a dit que je me dépêchais trop et qu'il fallait que je me calme. Il avait raison, c'est ce que j'ai réussi à faire et j'ai retrouvé mon niveau de la première manche . »

En demi-finales, elle affrontera une Tchèque, Karolina Pliskova (7e) ou Marketa Vondrousova (59e), opposées dans le dernier quart de finale programmé dans la soirée de mercredi.

En cas de qualification pour la finale, Halep, 27 ans, retrouvera la place de no 1 mondiale qu'elle a perdue fin janvier et qu'elle a occupée au total pendant 64 semaines.

Cette première place au classement WTA était revenue à la Japonaise Naomi Osaka après son sacre aux Internationaux d'Australie.

Mais Osaka a été éliminée dès le 3e tour à Miami et la Tchèque Petra Kvitova (2e), qui pouvait également s'installer au sommet du classement mondial, a été éliminée mardi en quarts de finale par l'Australienne Ashleigh Barty.