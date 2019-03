David Lemieux se battra lors du Cinco de Mayo à Las Vegas

Les projets se confirment pour David Lemieux et deux autres boxeurs d'Eye of the Tiger Management, qui seront impliqués dans les activités du Cinco de Mayo, à Las Vegas.

Ainsi, Steven Butler et Erik Bazinyan seront à l'affiche lors du « petit gala », présenté le jeudi 2 mai, tandis que David Lemieux devrait faire les frais de la demi-finale du choc Alvarez-Jacobs.

Lemieux (40-4, 34 K.-O.), qui en sera à son premier combat chez les super-moyens, affronterait le Britannique John Ryder (27-4, 11 K.-O.), l'aspirant no 1 de la World Boxing Association (WBA). Le duel pourrait servir de combat éliminatoire, voire même pour un titre intérimaire. La WBA a un super champion en Callum Smith, tandis que Saul « Canelo » Alvarez détient la ceinture de champion du monde.

Alvarez (51-1-2, 35 K.-O.) retournera toutefois à 168 livres pour son combat du 4 mai face à Daniel Jacobs (35-2, 29 K.-O.). À la clé, les ceintures de l'International Boxing Organization (IBO), de la WBA et du World Boxing Council (WBC), toutes détenues par Alvarez.

Quant à Butler (26-1-1, 23 K.-O.) et Bazinyan (22-0, 17 K.-O.), leurs adversaires seront confirmés plus tard. Bazinyan détient les titres mineurs NABA et NABO des super-moyens.

Ne manque plus pour Eye of the Tige que de recevoir les contrats signés par le clan adverse afin de confirmer la tenue de ces trois combats.

Première finale pour Makhmudov

Par ailleurs, le poids lourd Arslanbek Makhmudov (7-0, 7 K.-O.) fera les frais d'une première finale, alors qu'il se battra contre l'Américain Jonathan Rice (10-3-1, 6 K.-O.) pour le titre WBC intercontinental, le 17 mai prochain, au Casino de Montréal.

Le poids lourd d'origine russe Arslanbek Makhmudov est la nouvelle recrue d'Interbox. Photo : Vipin Pawar/Solaris Images

Rice, un colosse californien de 1,95 m (6 pi 5 po) et 120 kg (265 lb), a pris une pause d'entraînement pour assister à la conférence de presse, mercredi. Dans une forme physique exemplaire, l'ex-footballeur compte bien faire tomber l'aura d'invincibilité qui suit le Russe dans le ring.

Makhmudov n'a jamais livré plus de deux rounds à ses sept premières sorties.

La carte du 17 mai sera composée de 10 combats, dont celui de Mathieu Germain, qui ne s'est pas battu depuis janvier, un verdict nul contre Steve Claggett.

Finalement, Yves Ulysse grimpera dans le ring le 25 avril prochain contre ce même Claggett, en Californie. Claggett avait surpris Ulysse par décision partagée en octobre 2017.