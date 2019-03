Canadien c. Blue Jackets : le choc des cultures

À la date limite des échanges et dans les jours qui l’ont précédée, le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, a décidé de jouer son va-tout.

Devant la perspective de perdre au marché des joueurs autonomes son gardien Sergei Bobrovsky et son meilleur attaquant, Artemi Panarin, il n’a pas choisi de les échanger. Au contraire.

L’avenir, c’est maintenant

Kekalainen a décidé qu’il n’allait pas construire et reconstruire indéfiniment. Il a choisi non seulement de garder ses récalcitrants, mais d’aller en chercher trois autres : Matt Duchene, Ryan Dzingel et Adam McQuaid, qui seront tous joueurs autonomes le 1er juillet prochain.

Sergei Bobrovsky et Matt Duchene Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Dans l’opération, Kekalainen a cédé trois espoirs et six choix au repêchage, dont son premier en 2019. Neuf candidats à un poste, presque la moitié d’une équipe.

« All in! » comme on dit en finnois.

Pendant ce temps

Avec cette infusion de talent, les Blue Jackets luttent encore pour une place en séries. Les ingrédients sont là, mais la pâte met du temps à lever.

Le Canadien est le principal rival des Jackets dans cette course au 8e rang. La pâte est prête, mais est-ce qu’on est né pour un petit pain?

En février, Marc Bergevin est allé chercher Nate Thompson, Christian Folin, Dale Weise et Jordan Weal. Il n’a manifestement pas l’ambition de faire des sandwichs pour tout le monde.

L’opération n’a coûté à Bergevin que David Schlemko, Michael Chaput, Byron Froese et un choix de quatrième tour. Aucun des nouveaux venus ne remplit le filet adverse, mais somme toute, l’affaire est bonne (même si on se demande à quel dépisteur professionnel la lenteur de Dale Weise a pu échapper).

Deux fiertés

Jeudi à Columbus, ce sera la fierté des laissés pour compte contre celle des parvenus.

Dans le camp du Canadien, on jouera un 78e match dans le rôle du négligé. On voudra montrer que malgré l’absence de renfort, avec le cœur, l’attitude, la volonté et le nez qui saigne, on peut gagner des matchs.

Dans le camp de Blue Jackets, on pensera (sans le dire tout haut) qu’on ne va pas se laisser battre par cette bande de « pousseux d’puck ». Les joueurs autonomes du 1er juillet prochain - Duchene, Dzingel, Bobrovsky, McQuaid, Panarin - sont conscients que leur valeur ne gagnera rien avec une exclusion des séries. Et leurs coéquipiers savent qu’après les sacrifices consentis par Kekalainen, le train mettra des années avant de repasser.

Bref : pour le Canadien, ce sera un match de quatre points. Pour Columbus, ce sera cinq, en ajoutant le point final.