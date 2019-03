Les futurs milliardaires du sport professionnel

Après Manny Machado et Bryce Harper, Mike Trout a fait sauter la banque la semaine dernière en devenant le joueur le plus riche de l'histoire des majeures. Où s'en va le baseball, et le sport professionnel en général, avec ces mirobolants contrats? Radio-Canada Sports a consulté trois experts.

Trout a signé un contrat de 12 ans qui l’enrichira de 426,5 millions de dollars d’ici 2030. C’est la plus grosse somme jamais consentie à un athlète professionnel. Elle lui a permis de surpasser le boxeur Saul Alvarez et ses collègues baseballeurs Bryce Harper et Manny Machado, qui ont franchi la barre des 300 millions.

Sasha Ghavami, agent de joueurs de football, dont le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, ne s’en étonne pas.

« La réalité en 2019, c’est que les ligues sportives nord-américaines sont en bonne santé. Les quatre ligues font de bons revenus. Du point de vue d’un agent, je suis très content de voir que les salaires vont en augmentant. »

Les joueurs méritent beaucoup d’argent puisque les revenus sont très élevés. Les gens ont tendance à l’oublier. Si les joueurs ne touchent pas à l’argent, ce sont les propriétaires qui vont le faire. Au final, ces revenus-là doivent être partagés. Sasha Ghavami, agent de joueurs de football

Laurent Duvernay-Tardif (gauche) et son agent, Sasha Ghavami Photo : Radio-Canada / Alain Décarie

« Je considère ça comme un investissement dans ton produit », analyse pour sa part Jean Gosselin, spécialiste du marketing sportif.

« Des entreprises d’autres secteurs vont investir dans de la machinerie ou de la technologie pour améliorer leur produit. Quand on est dans le sport professionnel, investir dans un salaire, c’est se donner la possibilité d’acquérir un joueur qu’on pense être en mesure de faire une différence sur le terrain et, au niveau marketing, d’attirer l’attention, de plaire à nos partisans, de vendre des produits dérivés, de faire fructifier les contrats de diffusion de télé locaux, d’attirer des gens d’affaires pour vendre des loges ou un plus d’abonnements de saison. »

Jean Gosselin Photo : Jean Gosselin

Vingt et un des 25 plus gros contrats de l’histoire du sport professionnel ont été consentis à des joueurs de baseball. Philip Merrigan, professeur au Département des sciences économiques de l’UQAM, est convaincu qu’ils vont se maintenir au sommet du classement.

C’est le seul sport où il n’y a pas de plafond salarial. À moins qu’on en impose un, ce dont je doute, on a essayé souvent et ça n’a jamais marché, j’ai l’impression qu’on va continuer à voir une inflation salariale très importante au baseball. Philip Merrigan

Mike Trout est devenu le premier joueur des majeures à signer un contrat de plus de 400 millions de dollars. Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

Ralentissement momentané

Cela dit, en 2019, le salaire moyen pourrait être en baisse dans la MLB pour une deuxième saison de suite. En 2018, selon l’Association des joueurs, il a chuté de 1436 $ pour s'établir à 4 095 686 $. C’était le premier recul depuis 2004.

Et cette année, le marché des joueurs autonomes a tourné au ralenti. Les as lanceurs Dallas Keuchel et Craig Kimbrel n’ont toujours pas de contrat et plusieurs vétérans ont dû accepter des réductions salariales.

Les joueurs se plaignent que nombre d’équipes se contentent d’engranger des profits sans réel désir de rivaliser pour un championnat.

« Quand les droits d’un joueur appartiennent à une équipe pendant six ans, c’est très long, considère Sasha Ghavami. Donc, on voit des équipes avec des budgets plus restreints prendre la décision de moins dépenser. Ça dilue le marché. Il y a moins d’équipes qui peuvent se permettre de mettre un tel joueur sous contrat. C’est comme un effet domino qui se produit, surtout que les joueurs arrivent à l’âge de l’autonomie plus âgés que dans les autres ligues. Et qui dit plus âgé dit moins de valeur. »

À moyen terme, toutefois, on peut penser que les salaires retrouveront leur courbe ascendante parce que les revenus, eux, ne cesseront probablement pas d’augmenter. Depuis 10 ans, ils ont connu une hausse de 76 % dans le baseball majeur. Pour la même période, les entrées d'argent ont crû de 103 % dans la NFL et de 80 % dans la LNH.

« Plus ça va aller, plus les équipes vont être habiles pour augmenter leurs revenus, dit Philip Merrigan. On utilise beaucoup maintenant le changement de prix selon la nature de la rencontre. Ça ne se faisait pas avant et toutes les équipes ont commencé à le faire. »

L'économiste Philip Merrigan Photo : Radio-Canada Sports

« La NFL est un bel exemple de diversification de sources de revenus, explique pour sa part Sasha Ghavami. Ils ont toute une panoplie de produits dérivés, du contenu médiatique qui génère des revenus marketing pour les athlètes. Aussi, il y a deux ans, Amazon a commencé à diffuser le Thursday Night Football. »

On sort des sentiers battus et on s’adapte aux temps modernes. C’est comme ça que les ligues sportives peuvent grandir. La clé pour une ligue en santé, c’est la croissance et la diversification des revenus. Sasha Ghavami

Changement dans le paysage médiatique

DAZN est un autre nouveau venu dans l’univers sportif. Ce service de diffusion en continu propose à ses abonnés des matchs de tous les sports majeurs et se présente maintenant comme un acteur d’importance dans l’univers de la boxe.

DAZN a d’ailleurs fait du Mexicain Canelo Alvarez le boxeur au plus lucratif contrat de l’histoire en octobre dernier. Champion WBA et WBC des poids moyens, le rouquin a signé un contrat de cinq ans d’une valeur globale de 365 millions de dollars.

Canelo Alvarez Photo : Getty Images / Al Bello

« Au-delà des montants comptables que l’on peut enregistrer, il y a toujours cet élément qui s’appelle la valeur, une valeur rattachée à autre chose, qui permet à une organisation de se lancer vers un nouveau marché, fait valoir Jean Gosselin. Parfois, il y a de ces investissements où on se dit, sur le coup : "Je n’aurais pas payé ça." Mais la valeur pour l’un n’est pas nécessairement la valeur pour l’autre. »

Un athlète milliardaire?

À la lumière des récentes signatures, on peut se demander quand une organisation consentira 1 milliard de dollars à un surdoué du sport. La question peut paraître farfelue pour certains, mais ce jour n’est peut-être pas si loin.

Je me souviens, quand j’étais beaucoup plus jeune, les gens se demandaient comment il était possible que Guy Lafleur touche 1 million sur 10 ans et à quel endroit ça allait arrêter, cette frénésie-là. Ça, c’est 100 000 $ par année que Guy Lafleur a gagné. Aujourd’hui, ce n’est même pas le salaire minimum dans la Ligue nationale de hockey. Jean Gosselin, spécialiste en marketing sportif

« Je pense qu’on est loin du milliard. Mais ça peut arriver plus vite qu’on le pense, croit Sasha Ghavami. Alex Rodriguez avait signé son fameux contrat de 252 millions de dollars pour 10 ans en 2001 avec les Rangers du Texas. On est presque rendu au double avec Mike Trout en près de 20 ans. Ç’a quand même pris du temps avant d’y arriver. »

« J’ai l’impression qu’en Europe, il va y avoir des transferts de joueurs de foot qui vont être de cet ordre-là, dit pour sa part Philip Merrigan. Je pense au jeune Mbappé qui joue au PSG. J’ai hâte de voir à court ou moyen terme les chiffres qui vont tourner autour de lui. »