Vladimir Guerrero fils peut-être supérieur à son père, selon Pierre Arsenault

Un texte de Jean-François Chabot avec les informations de Jean-François Poirier

Pierre Arsenault s'est joint à l'organisation des Marlins de Miami en 2002, à titre d'instructeur des releveurs, après avoir coordonné le travail des receveurs et de l'enclos des releveurs des Expos de 1987 à 2002.

Aujourd’hui âgé de 55 ans, cet ancien membre des Cardinals de La Salle dans la Ligue junior de Montréal a été contraint en 2010 de revoir son parcours de carrière.

« On vieillit dans la vie. En 2010, j’avais des problèmes de hanche. L’organisation des Marlins a été très correcte avec moi en m’offrant un poste de dépisteur professionnel. Ils m’ont aidé à faire la transition du terrain au rôle de dépisteur », a-t-il expliqué avant le deuxième match préparatoire entre les Blue Jays et les Brewers de Milwaukee, mardi, au stade olympique de Montréal.

« C’est un travail que j’adore. J’adore évaluer les jeunes des autres organisations, être impliqué dans les transactions ou avec les joueurs autonomes. Ce que j’aime moins, c’est de voyager. Au moins, je passe la saison morte à Montréal avec ma famille et les enfants. »

Pierre Arsenault est dépisteur pour les Marlins. Photo : Radio-Canada / Simon Martel

Après avoir côtoyé Vladimir Guerrero père du temps de son association avec les Expos, Pierre Arsenault épie aujourd’hui le talent du fils, qui appartient à l’organisation des Blue Jays.

Pas de doute dans son esprit, non seulement Vladimir fils suit-il les traces du père, mais il lui est peut-être déjà supérieur d’un certain point de vue.

« J’ai eu la chance de voir le jeune de près, parce qu’il est né ici à Montréal. C’est un joueur que j’ai eu la chance de suivre dès sa première saison aux États-Unis. C’est un joueur que j’adore », a dit celui qui a appris à reconnaître les vrais talents.

« Quand on le compare avec son père, il a déjà une meilleure discipline au bâton. Il est plus sélectif. On dirait qu’il a une meilleure connaissance de la zone des prises. »

Très jeune, il était capable de savoir si un tir était à l’intérieur ou à l’extérieur et de faire contact avec la balle. C’est quelque chose qui arrive habituellement beaucoup plus tard dans une carrière. Mais il démontre déjà un talent spécial. Pierre Arsenault

« Son père était tellement instinctif, il avait tellement de bons réflexes qu’il était capable de frapper des balles à l’extérieur de la zone des prises, ce que la majorité des joueurs ne peuvent pas faire.

« Tout ce que le fils a à faire est de prouver qu’il peut jouer défensivement. Mais il aura tellement un bon bâton que même s’il a quelques lacunes en défense, ça ne paraîtra pas. »

Malgré le talent évident de Vladimir Guerrero fils, Pierre Arsenault estime qu’il ne faut pas brûler les étapes et précipiter son accession aux grandes ligues.

Je pense qu’il aurait été capable de jouer dans les ligues majeures dès la saison dernière, à l’âge de 19 ans. Parfois, il ne faut pas accélérer les choses. De la façon dont la saison des Jays s’est terminée l’an passé, ils ont pris la bonne décision de ne pas l’amener au niveau majeur tout de suite, de le laisser dans le AAA, de le laisser travailler. Pierre Arsenault

« Malheureusement, il s’est blessé au camp d’entraînement, mais les amateurs pourront le voir très bientôt, dès que sa blessure sera guérie. Je pense que les gens de Toronto vont aimer le voir se présenter au bâton », a-t-il conclu au sujet du jeune joueur.

Le rêve d'une Série mondiale à Montréal

Parmi les voix qui s'enthousiasment face à la perspective du retour d'une équipe du baseball majeur à Montréal, il y a celle de Pierre Arsenault, qui ne peut s'empêcher de rêver.

« Ç’a été des années incroyables. J’ai grandi ici à Montréal, alors le jour où j’ai eu la chance de porter l’uniforme des Expos et d’avoir mon nom dans le dos, ç’a été un moment très spécial que je n’oublierai jamais », a-t-il raconté.