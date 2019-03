Le Canadien évite le piège; Paul Byron tombe dedans

Le dernier affrontement entre le Canadien et les Panthers avait représenté le début des problèmes pour les hommes de Claude Julien. Aux prises dans une course effrénée aux séries éliminatoires, le CH devait absolument éviter les écueils mardi soir.

Il y est parvenu dans une victoire éclatante sur papier qu’il doit en bonne partie, aussi étrangement que cela puisse paraître, à Carey Price.

En dépit du résultat sans appel de 6-1, Price a dû se dresser à de nombreuses reprises devant les dangereux tireurs de la Floride, aussi talentueux en avant que confus et désorganisés à l’arrière.

Le gardien a repoussé 14 rondelles au premier vingt, dont une échappée devant Evgenii Dadonov et un tir à bout portant de Jonathan Huberdeau tandis que le score était toujours de 0-0. Des acrobaties qu’il a dû multiplier au fil de la rencontre.

Bref, une prestation aux antipodes de celle d’Antti Niemi à Sunrise le 17 février qui avait accordé 3 buts en 9 minutes et qui avait essentiellement coûté deux précieux points aux Montréalais.

Cette sortie désastreuse a pratiquement sonné le glas de la saison du Finlandais qui a été envoyé dans la mêlée à une seule occasion depuis, à San José, pour une aussi triste sentence.

« C’est fou. Chaque match, [Price] semble faire quatre, cinq arrêts qui empêchent un but chaque fois. Ça fait du bien de savoir qu’il est là, derrière nous », s’est exclamé un Brett Kulak quasiment émerveillé.

Peut-être l’était-il après avoir consulté les statistiques et constaté son ratio défensif de +4, remarquez.

« (Price) est dans sa zone présentement », a renchéri Claude Julien.

Et l’on se doute bien qu’il devra y rester pour que le Canadien atteigne son objectif. Le Tricolore a beau avoir amassé 9 points à ses 5 derniers duels, les Blue Jackets lui soufflent dans le cou avec deux petits points de retard.

Il s’avère que les deux équipes croiseront le fer à Columbus jeudi soir. Bon.

Mais il y a de bonnes chances que ce soit sans le concours de Paul Byron qui, contrairement à ses coéquipiers, n’a pas su éviter le piège tendu par MacKenzie Weegar.

Le code d’honneur

Weegar n’a pas digéré la mise en échec que lui a assénée le petit attaquant du Canadien le 15 janvier dernier. Ce coup à la tête avait d’ailleurs valu trois matchs de suspension à Byron.

Et il y a ce code d’honneur dans la LNH. Il faut répondre de ses actes. Laver l’affront. Permettre à l’adversaire de redorer son image en balançant une ou deux taloches de bon aloi.

Voyez plutôt Andrew Shaw.

« Ça fait partie du jeu depuis toujours et je ne pense pas qu’on verra ça disparaître. Il a eu le courage de se lever à cause de sa mise en échec. Pauly n’est pas ce genre de joueur. Il se sentait mal [après sa mise en échec]. C’est la même chose qui s’est passée quand j’ai été frappé par Torey Krug. Il a répondu à l’appel quand je l’ai défié », a illustré le numéro 65.

Fort bien. Byron a donc laissé tomber les gants pour affronter un gaillard de 91 kg (200 lbs), lui qui ne pèse que 74 kg (163 lbs). Ce qui devait arriver arriva.

Il a été « malchanceux » pour reprendre les termes de Phillip Danault et a été violemment percuté par une gauche au menton. Byron a quitté la glace le regard hagard, les jambes flageolantes.

Les médecins du Canadien l’évalueront à nouveau mercredi matin avant de décider s’il peut accompagner l’équipe dans son voyage à Columbus et Winnipeg.

Mais qu’avait donc à prouver Paul Byron à mains nues?

On parle ici d'un joueur qui a été blessé plus souvent qu'à son tour depuis un an. Byron a subi une opération à l'épaule droite au printemps dernier. Il avait également raté 14 matchs en raison d'une blessure au bas du corps en 2017-2018 et, cette saison, une blessure à l'avant-bras l'a contraint à l'inactivité pendant 6 autres matchs. Sa malchance l'avait d'ailleurs mis en furie.

L’Ottavien démontre un courage à toute épreuve à chacune de ses présences, n’hésitant pas à aller récupérer des rondelles dans les coins de patinoire malgré sa petite taille, à se placer devant le filet et encaisser les coups, en se dévouant corps et âme à son équipe.

Julien et son personnel d’entraîneurs en ont fait l’un des adjoints au capitaine pour souligner sa grande valeur.

Justement. Valeureux, chevaleresque presque, Byron n’a pas su résister au chant de la sirène.

Tu ne veux jamais voir un gars se faire blesser comme ça dans une bagarre, mais il a beaucoup de crédit de l’avoir fait. Carey Price à propos du combat de Paul Byron

« Je n’ai pas aimé le voir tomber sur la glace, mais, le reste, je vais le gérer à l’interne », a lâché Julien, sibyllin.

L’entraîneur venait d’assembler un quatrième trio qui lui plasait. Qu’il enverrait sa crainte face aux meilleurs éléments adverses disait-il la semaine dernière. Un bon équilibre d’efficacité défensive, d’acharnement et d’un certain atout à l’attaque.

Il pourrait devoir se passer de cette quatrième unité pour la séquence finale aux allures de chemin de croix qui comprend des affrontements contre Columbus, Winnipeg, Tampa Bay, Washington et Toronto.

Aucun des joueurs laissés de côté ne lui a donné satisfaction et Julien soustrait constamment Jonathan Drouin et Jesperi Kotkaniemi des tâches délicates lorsque les matchs sont serrés et que l’issue est incertaine.

Si Byron devait s’absenter, ses options seraient soudainement limitées.