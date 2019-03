Steve Rogers ajoute sa voix au concert d'optimisme

Celui qui est conseiller spécial pour les services aux joueurs à l'Association des joueurs du baseball majeur (MLBPA), qui a assisté aux six séries de matchs préparatoires des Blue Jays à Montréal, a affiché jusqu'ici un niveau d'enthousiasme prudent quand était abordée la question du tour de la MLB à Montréal.

Mardi, c'est avec optimisme qu'il a commenté le dossier.

« C'est certain que la première année (2014, contre les Mets de New York), c'était tout nouveau, les matchs avaient lieu le week-end et c'était plein à craquer, a-t-il déclaré après avoir pris part aux cérémonies d'avant-match du deuxième duel entre les Jays et les Brewers de Milwaukee. Le fait est que c'est viable, à un très haut niveau.

« De voir des matchs de semaine, comme nous avons ce soir, disputé devant quelque 25 000 personnes -- un match préparatoire, pas un match de calendrier! -- vous pouvez transposer cet intérêt des Montréalais et leur capacité à faire vivre un club. C'est ce qui s'est passé ici au cours des six dernières années. C'est remarquable.

« Ce n'est pas comme si (le Groupe de Montréal) devait faire croire à un intérêt envers le baseball: ça a été prouvé, chiffres à l'appui. La question sera : "est-ce que ça peut être fait sur 81 matchs?". Je pense que les six dernières années ont prouvé que oui, l'intérêt est là. Je suis excité par cette perspective. »

Le détenteur du record des Expos avec 158 victoires en carrière n'avait pas terminé de louanger le marché de Montréal.

« Cette ville a ce qu'il faut ("real deal"). Chaque chose qui a été faite au fil des ans l'a été afin que ce stade satisfasse les normes d'un stade des majeures. Assurément, il faudrait apporter d'autres modifications si une franchise devait jouer quelques saisons ici en attendant un nouveau stade, mais ce sera à régler plus tard. Je crois, par contre, que plus tard sera bientôt. Je crois sincèrement qu'ils pourraient jouer ici, peu importe le temps dont ils ont besoin pour construire leur nouveau stade. »

Selon Rogers, il ne reste pas beaucoup de changements à apporter au Stade olympique afin qu'il remplisse les critères du baseball majeur.

« À ce moment-ci, on parle surtout de changements cosmétiques. Mais je pense qu'avec les nouvelles avancées effectuées dans les surfaces de jeu, ce ne serait pas un luxe de changer celle-ci. Pour parler franchement, sur un projet aussi onéreux, quelques millions de plus ne feront pas une différence. »

Touché

Rogers a participé aux cérémonies d'avant-match, au cours desquelles on a souligné le 50e anniversaire des Expos, aux côtés de Mike Fitzgerald, Steve Renko, Coco Laboy, Derek Aucoin, Denis Boucher, Javier Vazquez et Felipe Alou. Entourés de jeunes joueurs de Baseball Québec, ces ex-vedettes du club montréalais ont été accueillies par Fernand Lapierre à l'orgue, ainsi qu'au son de Don't Stop Believing, de Journey.

Celui qui est surnommé « Cy » a été touché par l'accueil du public.

« C'est toujours un plaisir de revenir ici. De voir mes coéquipiers que je n'ai pas vus depuis des années, c'est fantastique. Et je voudrais dire aux gens qui applaudissent Felipe pour ses 10 années comme gérant que moi, je n'ai jamais connu cela. J'applaudis Felipe le coéquipier, celui qui est venu jouer son dernier mois dans les majeures en 1973 alors que moi, j'en étais à mon troisième seulement! »

Vazquez revenait quant à lui pour la première fois au Stade olympique depuis 2003, mais il est revenu au Québec en quelques occasions depuis, s'initiant notamment au ski à Mont-Tremblant.

« C'était spécial pour moi de renouer avec le public ici, a-t-il dit. Beaucoup de bons souvenirs me sont revenus en tête quand je suis entré dans le stade. »

Les Jays victorieux

Quant au match comme tel -- disputé devant 22 502 spectateurs --, les Jays ont profité d'une bourde de l'inter Keston Hiura sur une balle frappée par Eric Sogard pour inscrire les deux seuls points du match en fin de sixième manche, pour un gain de 2-0.



Quant aux spectateurs présents, ils ont porté le total pour ces deux rencontres à 46 984 personnes. En comptant les plus de 22 000 spectateurs qui se trouvaient au Centre Bell pour le match Panthers-Canadien, c'est donc dire que près de 45 000 Québécois ont convergé vers ces deux amphithéâtres pour assister à des événements sportifs. Un mardi soir.

« Je suis très heureux de voir l'enthousiasme des gens pour le sport, a indiqué Jacques Aubé, grand patron d'evenko, par courriel. Deux belles soirées de baseball au Stade olympique et ce soir, il y avait un match du Canadien au Centre Bell : nul doute, Montréal est une ville de sports! Merci aux Blue Jays de nous faire confiance depuis les six dernières années. »

Les Jays ils n'ont d'ailleurs pas manqué de remercier le public montréalais.

« Montréal est une ville de baseball incroyable, avec des partisans passionnés et une riche histoire du sport, a déclaré Andrew Miller, vice-président affaires des Jays. Les Blue Jays apprécient toujours l'accueil des Montréalais et la possibilité de rencontrer leurs partisans de partout au Canada. Nous sommes toujours à la recherche d'occasions pour renforcer ces liens, dont la possibilité de revenir à Montréal dans l'avenir. »

Au moment d'écrire ces lignes, evenko n'était pas en mesure de confirmer le retour des Jays pour 2020.