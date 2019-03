Anderson intraitable face aux Sabres

Craig Anderson a été parfait devant 35 tirs pour signer un deuxième jeu blanc cette saison et les Sénateurs d'Ottawa ont blanchi les Sabres de Buffalo 4-0, mardi soir, dans la capitale fédérale.

Brian Gibbons a récolté un but et une mention d'assistance pour les Sénateurs. Anthony Duclair, Rudolfs Balcers et Magnus Paajarvi ont aussi enfilé l'aiguille.

Les Sénateurs ont gagné le premier de quatre matchs de suite à domicile. Ils reviennent d'un voyage de trois rencontres dans l'ouest du Canada, où ils ont affiché un dossier de 1-2-0.

Carter Hutton a repoussé 27 rondelles devant la cage des Sabres, qui se sont inclinés pour une quatrième fois d'affilée.