Le Canadien exploite les lacunes des Panthers

Le Canadien n'a pas laissé planer le doute bien longtemps en marquant trois buts en première période.

La troupe de Claude Julien a ainsi récolté au moins un point dans un cinquième match de suite (4-0-1).

Le Canadien s'est donc approché à un point des Hurricanes de la Caroline et du premier laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est.

Les Hurricanes ont perdu 4-1 face aux Capitals de Washington, mardi, mais ils ont un match de plus à jouer d'ici la fin de la saison que le Canadien.

Pour leur part, les Blue Jackets de Columbus ont défait les Islanders de New York 4-0. Ils accusent toujours deux points de retard sur le Canadien et ont également un match en main sur la formation montréalaise.

Le Canadien rendra visite aux Blue Jackets jeudi, dans un duel qui pourrait s'avérer déterminant dans la course aux séries.

Tomas Tatar a amassé deux buts et une aide, tandis que Brett Kulak a obtenu un but et une aide pour le Canadien (41-28-8). Artturi Lehkonen, Phillip Danault et Max Domi ont aussi touché la cible, Andrew Shaw a récolté deux aides et

Carey Price a réalisé 33 arrêts.

Frank Vatrano a été l'unique buteur des Panthers (33-32-12), qui ont perdu un troisième match de suite. James Reimer a accordé trois buts sur neuf tirs avant de céder sa place à Samuel Montembeault après 14:28 de jeu. Montembeault a repoussé 15 des 18 tirs dirigés vers lui.

Exploiter les lacunes

Price a réalisé quelques beaux arrêts en début de rencontre, notamment contre Evgenii Dadonov lors d'une supériorité numérique des Panthers.

Le Canadien a ensuite pris son envol grâce à Tatar et Kulak, qui ont marqué sur des séquences semblables en acceptant des passes tentées depuis l'arrière du filet des Panthers.

Le défenseur Jeff Petry a établi une nouvelle marque personnelle en récoltant un 43e point cette saison. Il a récolté une aide sur le premier but du match.

Tatar est revenu à la charge avec 5:32 à faire au premier vingt, mettant fin à la soirée de travail de Reimer. Il s'agissait pour le Slovaque d'un 25e but cette saison. L'entraîneur des Panthers, Bob Boughner, a contesté le but en vain, croyant que Brendan Gallagher avait empêché Reimer de faire son travail.

Price a eu son mot à dire au retour de l'entracte. Il a frustré Vincent Trocheck en échappée, puis Dadonov sur une séquence à deux contre un.

Lehkonen a ensuite touché la cible grâce à un tir à la réception qui a dévié sur le bâton du défenseur des Panthers Mark Pysyk avant de surprendre Montembeault à 2:52.

Ce but permettait à Lehkonen d'atteindre la dizaine cette saison. Il est ainsi devenu le 12e joueur du Tricolore à atteindre ce plateau cette saison, une première au sein de l'équipe depuis la campagne 1993-94, quand 13 joueurs avaient accompli l'exploit.

Danault a ensuite mis fin à une disette de 20 matchs sans toucher la cible, en profitant d'un retour pour déjouer Montembeault avec 7:20 à faire au deuxième engagement.

Sur la séquence, Tatar a été crédité d'une aide, son 57e point de la saison, un sommet personnel.

Vatrano a finalement inscrit les Panthers à la marque après 1:35 de jeu en troisième période. Il a saisi un retour pour faire bouger les cordages en avantage numérique.

Price a paru ébranlé sur la séquence, après avoir réussi un arrêt acrobatique contre Denis Malgin tout juste avant le but de Vatrano dans un filet béant. Le gardien a toutefois complété la rencontre.

Domi a tourné le fer dans la plaie en marquant son 27e but de la saison avec 8:12 à écouler au cadran.

La seule mauvaise nouvelle pour le Canadien est venue du côté de Paul Byron, qui a quitté la rencontre après 4:02 de jeu en première période.

Byron s'est fait passer le K.-O. lors d'un combat avec le défenseur MacKenzie Weegar, qui cherchait à venger un coup à la tête reçu le 15 janvier. Byron avait été suspendu pour trois matchs pour son geste.