Samuel Piette de retour à l'école avec l’Impact

Le milieu de terrain de l’Impact visitait l’école primaire Philippe-Morin dans le cadre du lancement de la 14e édition du programme Jusqu’au bout avec l’Impact.

Piette prononcera une dizaine de conférences du genre dans les écoles cette année.

« Je me sens privilégié d’avoir la chance d’utiliser ma personnalité et ma notoriété pour transmettre des valeurs que je juge importantes, a expliqué le numéro six de l’Impact. J’aime parler aux jeunes de persévérance et de respect en utilisant mon parcours. Si je peux marquer un seul de la centaine de jeunes présents aujourd’hui, mon devoir est fait. »

Pendant près d’une heure, Piette a raconté son parcours aux jeunes du primaire. De son enfance à Repentigny, à son départ de la maison vers l’Europe à 14 ans, jusqu’à son retour à Montréal avec l’équipe nationale en 2017.

Il a d’ailleurs dû compléter son diplôme d’études secondaires à distance.

« J’avais seulement mes livres et je devais passer l’examen à la fin de l’année, a raconté Piette aux élèves, en admettant qu’il avait échoué à quelques tests. J’ai aussi dû faire preuve de persévérance pour apprendre à parler allemand et espagnol quand j’ai joué là-bas. »

Piette a aussi insisté sur l’importance d’apprendre de ses erreurs.

Retour victorieux avec la sélection nationale

Piette a passé les derniers jours à Vancouver avec l’équipe nationale. Il a participé à la victoire de 4-1 du Canada contre la Guyane française.

Il a d’ailleurs été au coeur de l’action pour l’unique but guyanais. Sa remise vers le gardien a été interceptée par l’adversaire.

« J’ai appris que je devais mettre plus de puissance sur mes passes arrière, a répondu Piette, sourire en coin. Je dois avoir plus de confiance en mon gardien. »

Piette a hâte que le Canada se mesure aux plus grandes pointures continentales du soccer. Il en aura l’occasion lors de la Gold Cup l’été prochain.

« On a bien joué contre des équipes de deuxième ordre, mais là, on affrontera des équipes plus de notre niveau et ce sera super intéressant. On a une équipe effrayante pour les autres avec des jeunes super talentueux qui seront là pour les 10 prochaines années. »

Piette pourrait aussi y être encore un bout. Le milieu québécois n’a que 24 ans.