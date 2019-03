Jon Cooper à la barre du Lightning encore longtemps

L'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay Jon Cooper a accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons, a annoncé mardi le vice-président et directeur général de l'équipe, Julien BriseBois.

La durée du pacte et les détails financiers n'ont toutefois pas été révélés.

Jon Cooper complète sa sixième année à la barre du Lightning. Il est l'entraîneur-chef en poste depuis le plus longtemps dans le circuit Bettman. Il est également le meneur parmi les entraîneurs du Lightning au chapitre des victoires, avec 301.

Le Lightning présente la meilleure fiche (59-14-1) de la LNH depuis le début de la saison et a déjà mis la main sur le trophée des Présidents, remis à l'équipe qui termine en tête du classement général.

« Sa capacité à établir des relations déterminantes avec les joueurs et le personnel de soutien est sa marque de commerce au sein de l'organisation, et il est de toute évidence le meilleur entraîneur possible pour notre équipe de hockey, a déclaré BriseBois. La capacité de Coop à développer une culture forte, tout en s'adaptant continuellement, a largement contribué aux succès de l'équipe. »

Sous sa gouverne, le Lightning a atteint le plateau des 50 victoires à trois reprises en saison. L'équipe n'a raté les séries éliminatoires qu'une seule fois depuis qu'il est derrière le banc.

Jon Cooper a conduit Tampa Bay à la finale de la Coupe Stanley en 2015, où l'équipe floridiennne s'est inclinée en six matchs devant les Blackhawks de Chicago. Le Lightning a aussi pris part à trois des quatre dernières finales d'association.