Auger-Aliassime et Shapovalov en quarts de finale à Miami

Félix Auger-Aliassime a eu raison du Géorgien Nikoloz Basilashvili. C'est la première fois qu'il atteint cette étape dans un tournoi Masters 1000.

Le 57e joueur mondial a mis 1 h 36 min pour l’emporter en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-4 contre un adversaire du top 20 (19e).

Il n'est que le deuxième joueur issu des qualifications dans l'histoire de ce tournoi à se tailler une place en quart de finale. L'autre, l'Argentin Guillermo Canas, a disputé la grande finale en 2007.

Grâce à cette victoire, l'athlète de 18 ans est également assuré, au minimum, du 41e rang mondial à la prochaine mise à jour du classement de l'ATP, lundi. Il deviendra ainsi le premier joueur né dans les années 2000 à percer le top 50.

Auger-Aliassime fait partie du trio de jeunes joueurs canadiens qui font tourner les têtes depuis un certain temps déjà, en compagnie des Ontariens Denis Shapovalov et Bianca Andreescu. Interrogé à savoir s'il avait remarqué un changement dans l'approche des gens envers eux, Auger-Aliassime n'a pas hésité.

À ses deux premières séquences au service, Auger-Aliassime a eu besoin d’une vingtaine de points pour sauver deux balles de bris.

Auteur de huit as dans cette seule première manche, il a su tirer avantage des défaillances de Basiliashvili.

Mais ce dernier a été le premier à prendre le service de l’autre pour passer en avant 6-5.

Auger-Aliassime a aussitôt répliqué pour forcer la tenue du jeu décisif remporté à 7 points contre 4, notamment grâce à trois as.

Bon enchaînement

Il a ensuite ouvert la deuxième manche en brisant le service de son adversaire pour une deuxième fois de suite.

Fort de ce léger avantage, Auger-Aliassime l’a maintenu jusqu’au milieu de la manche, quand Basilashvili est revenu à 3-3.

Une fois de plus, la riposte n’a pas tardé. Auger-Aliassime a repris l’avantage sur le service de son rival. Il n’a plus regardé en arrière par la suite. Chemin faisant, il a porté son total à 13 as pour la rencontre.

« Ouais, nous le voyons et nous le ressentons, a-t-il évoqué. Mais je crois que c'est positif. Je ne crois pas que nous considérons ceci comme étant de la pression supplémentaire. Je crois que nous savourons le moment et le fait que nous soyons trois jeunes joueurs plus [le vétéran Milos Raonic] qui jouons très bien en même temps.

« C'est essentiel d'avoir des modèles comme ça au pays. Je me souviens que c'était mon cas. C'est bien de pouvoir redonner, et le fait de pouvoir inspirer les jeunes est un privilège », a-t-il poursuivi.

Auger-Aliassime affrontera en quarts de finale le Croate Borna Coric, qui a éliminé l'Australien Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-2 en après-midi.

'Coric est l'un des joueurs les plus solides du circuit en fond de terrain, et il est super discipliné, a noté Auger-Aliassime. Je devrai, vous savez, me créer de l'espace. Peut-être que je finirai un peu plus mes points au filet.'

Au prochain tour, il a rendez-vous avec le Croate Borna Coric (no 11), lequel a vaincu l'Australien Nick Kyrgios (no 27) en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-2 et un peu moins de deux heures de jeu.

À noter que Coric passe en quarts de finale à Miami pour une deuxième année de suite.

À noter que Coric passe en quarts de finale à Miami pour une deuxième année de suite.

L'Ontarien Denis Shapovalov a battu le Grec Stefanos Tsitsipas pour accéder aux quarts de finale du tournoi de Miami, le 27 mars 2019. Photo : Reuters / USA Today Sports / Geoff Burke

Shapovalov renverse Tsitsipas en trois manches

L'Ontarien Denis Shapovalov a rejoint son compatriote en quarts de finale grâce à une victoire en trois manches de 4-6, 6-3, 7-6 (3) contre le Grec Stefanos Tsitsipas, huitième tête de série du tournoi.

L'affrontement a été reporté à mardi soir en raison d'un long retard causé par la pluie. Shapovalov a eu raison de son adversaire en deux heures 14 minutes, enregistrant le point victorieux juste avant 1 h 40, mercredi matin.

Shapovalov et Tsitsipas ont montré toute l'étendue de leur talent en première manche, se livrant à plusieurs échanges en puissance. Le jeune Canadien a été brisé au septième jeu, ouvrant la porte au Grec de 20 ans.

Après avoir perdu le premier set, Shapovalov a pris les devants 1-0 grâce à quatre points consécutifs sur son service. Il a ensuite brisé Tsitsipas à sa quatrième balle de bris, dès le jeu suivant. Le Canadien a de nouveau brisé son adversaire pour faire 5-1, prenant l'emprise sur la deuxième manche.

Les deux joueurs ont défendu leur service en troisième manche, forçant la tenue d'un bris d'égalité. Shapovalov s'est donné une priorité de 3-0, mais il a laissé Tsitsipas créer l'égalité 3-3 au premier croisement. Le Canadien a toutefois volé deux points lors de la séquence au service de son adversaire et il a mis fin au débat grâce à un coup droit le long de la ligne.

Agut arrête Djokovic

Le favori Novak Djokovic a été éliminé au quatrième tour par l'Espagnol Roberto Bautista Agut en trois manches de 1-6, 7-5 et 6-3.

Agut, 22e tête de série, ne gagnait que pour la troisième fois en 10 matchs contre le Serbe.

C'est toutefois lui qui a remporté leurs deux dernières confrontations. Agut a aussi battu Djokovic en trois manches en janvier au Qatar, en route vers l'obtention du trophée.



En quarts de finale, Agut va se mesurer au champion en titre John Isner, septième tête d'affiche.

Djokovic a remporté le tournoi six fois, la plus récente, en 2016.

Kontaveit en demi-finales

Chez les femmes, Anett Kontaveit, de l'Estonie, est passée en demi-finales en infligeant un revers de 3-6, 6-2 et 7-5 à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei. Kontaveit a comblé un retard de 0-4 en troisième manche.

Le match a donné lieu à 14 bris dont huit pour Kontaveit, 21e tête d'affiche. Elle a surmonté une première manche difficile, où elle a commis 18 fautes directes.

Sa prochaine rivale sera Petra Kvitova ou Ashleigh Barty, qui vont s'affronter mardi soir.