Félix Auger-Aliassime en quarts de finale à Miami

Issu des qualifications, Auger-Aliassime, 57e raquette mondiale, a eu besoin de 1 h 36 min pour l’emporter en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-4 contre la 17e tête de série et 19e joueur mondial.

C’est la première fois que le jeune homme de 18 ans se qualifie pour les quarts de finale d’un Masters 1000.

À ses deux premières séquences au service, Auger-Aliassime a eu besoin d’une vingtaine de points pour sauver deux balles de bris.

Auteur de huit as dans cette seule première manche, il a su tirer avantage des défaillances de Basiliashvili.

Mais ce dernier a été le premier à prendre le service de l’autre pour passer en avant 6-5.

Auger-Aliassime a aussitôt répliqué pour forcer la tenue du jeu décisif remporté à 7 points contre 4, notamment grâce à trois as.

Il a ensuite ouvert la deuxième manche en brisant le service de son adversaire pour une deuxième fois de suite.

Fort de ce léger avantage, Auger-Aliassime l’a maintenu jusqu’au milieu de la manche, quand Basilashvili est revenu à 3-3.

Une fois de plus, la riposte n’a pas tardé. Auger-Aliassime a repris l’avantage sur le service de son rival. Il n’a plus regardé en arrière par la suite. Chemin faisant, il a porté son total à 13 as pour la rencontre.

Au prochain tour, il a rendez-vous avec le vainqueur du duel qui opposera le Croate Borna Coric (no 11) à l’Australien Nick Kyrgios (no 27).

Plus tard, en début de soirée, l'Ontarien Denis Shapovalov, 20e tête de série et 23e à l’ATP, se mesurera au Grec Stefanos Tsitsipas (no 8), 10e joueur mondial.