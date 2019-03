« Ce n’est pas à moi d’aller chialer » - Jonathan Drouin

Le buteur de Sainte-Agathe a été le joueur le moins utilisé par Claude Julien lors de trois des quatre derniers matchs du Canadien.

Contre les Hurricanes, dimanche, il a glissé sous la barre des 10 minutes (9 min 57 s) pour la première fois depuis le 23 décembre 2016, matchs où il s’est blessé mis à part.

Plus inquiétant encore, Drouin a été blanchi lors de 18 de ses 20 dernières confrontations tandis que sa bande lutte d’arrache-pied pour obtenir sa qualification en séries éliminatoires.

Disons que son synchronisme ne pouvait tomber plus mal.

« Comme je l'ai déjà dit, ce n’est pas tant mes minutes qui me dérangent. Si c’est 9 minutes, 12 minutes, 15 minutes, j’embarque, je joue au hockey, j’essaie d’aider l’équipe. C’est pas mal la seule chose que je peux contrôler en ce moment », a laissé tomber l’ailier gauche après l’entraînement matinal à quelques heures du match contre les Panthers de la Floride.

« On a démontré qu’on est là pour travailler avec lui pour l’aider. On ne lui a jamais donné l’impression qu’on ne veut pas travailler avec lui ou qu’on n’aime pas son jeu. Au bout du compte, on le sait qu’il peut nous aider », a expliqué Claude Julien.

L’entraîneur enverra Drouin patrouiller dans le flanc gauche de Jesperi Kotkaniemi. Il n’a apporté aucun changement à sa formation.

Plus de détails à venir.