Les Stars vainqueurs à Winnipeg

Tyler Seguin et Radek Faksa ont tous les deux inscrit deux buts et les Stars de Dallas ont mis fin à une série de deux revers en défaisant les Jets de Winnipeg 5-2, lundi soir, au Manitoba.

Esa Lindell a aussi marqué alors qu'Alexander Radulov a obtenu deux mentions d'assistance pour les Stars, qui continuent de s'accrocher à la première place des équipes repêchées de l'Association de l'Ouest.

Ben Bishop a stoppé 21 tirs devant le filet des Stars pour la 200e victoire de sa carrière dans la LNH.

Kyle Connor a amassé un but et une aide pour les Jets. Patrik Laine a mis fin à une disette de 12 rencontres sans but et il a atteint le plateau des 30 filets cette saison.

Connor Hellebuyck a effectué 32 arrêts pour Winnipeg, qui occupe toujours le premier rang de la Division centrale, deux points devant les Predators de Nashville. Les Jets ont un match de plus à disputer.