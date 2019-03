Tavares inscrit quatre buts dans un gain des Leafs

John Tavares a réussi le premier match de quatre buts de sa carrière et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Panthers de la Floride 7-5, lundi soir, dans la Ville Reine.

Le joueur de centre étoile, qui a signé un lucratif contrat de sept ans avec les Maple Leafs pendant la saison morte, a maintenant marqué 45 buts cette saison, ce qui constitue un record d'équipe pour un joueur qui en est à sa première campagne avec la formation torontoise.

Tavares, qui avait enregistré neuf tours du chapeau depuis le début de sa carrière dans la LNH, s'est hissé au deuxième rang des meilleurs buteurs du circuit Bettman, à trois du capitaine des Capitals de Washington Alex Ovechkin.

Zach Hyman, qui a ajouté deux aides, Patrick Marleau et Jake Muzzin ont touché la cible une fois chacun pour les Maple Leafs. Mitch Marner s'est fait complice de trois buts des siens alors que Morgan Rielly et William Nylander ont tous deux obtenu deux assistances.

Frederik Andersen a repoussé 31 rondelles pour les Maple Leafs, qui ont amorcé la soirée avec un retard de sept points derrière les Bruins de Boston pour le deuxième rang de la Division atlantique. Les deux équipes devraient s'affronter au premier tour des séries.

Jayce Hawryluk a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d'amasser une mention d'aide pour les Panthers. Jonathan Huberdeau, avec deux buts, et Mike Matheson, avec une réussite, ont aussi contribué à l'attaque. Evgenii Dadonov et Mike Hoffman ont préparé deux buts chacun.

Le gardien recrue des Panthers Samuel Montembeault a alloué deux buts sur quatre tirs avant d'être chassé de la rencontre. En relève, Roberto Luongo a effectué 28 arrêts.