Bronfman se déclare prêt pour le retour du baseball à Montréal

Stephen Bronfman avait un message clair avant le premier des deux matchs préparatoires entre les Blue Jays de Toronto et les Brewers de Milwaukee au Stade olympique : son groupe est prêt et le dossier du terrain est sur le point de se régler.

Son groupe et le développeur immobilier Devimco travaillent sur un partenariat dans le but d'acquérir et développer ensemble du terrain de quelque 900 000 pieds carrés du bassin Peel, où le Groupe de Montréal souhaite installer un éventuel stade de baseball.

« Serge Goulet et Devimco sont d'excellents développeurs qui connaissent bien Griffintown, a-t-il dit devant le salon Gary-Carter. Le terrain qu'on a choisi tous ensemble, c'est la prochaine étape du développement de Griffintown et ça fait beaucoup de sens. Nous serons proches du réseau de train électrique (REM). Je pense que c'est un très bon site. Ce n'est pas encore tout ficelé, mais c'est la prochaine étape. Je serai très excité d'en faire l'annonce quand ce sera le temps.

« C'est un gros terrain. Le stade s'insèrerait bien là-dedans. Il y a là l'occasion de faire un développement qui sera très bien pour les gens du Sud-Ouest et qui sera pour tous les Montréalais, pas juste les amateurs de sports. »

Quand?

« J'espère le plus tôt possible. On a tout étudié ce site. Même si on n'a pas le baseball -- j'espère que ce ne sera pas le cas -- c'est un bon site à développer. Je pense d'ici quelques mois, ce sera réglé. [...] La prochaine étape, c'est d'acquérir le terrain et ensuite d'obtenir plus de nouvelles du baseball majeur. »

Sur ce front, Bronfman s'est permis un soupçon d'impatience.

« Ça traîne, ça traîne, ça traîne, mais on travaille, a-t-il dit au sujet des avancées dans les dossiers d'Oakland et Tampa Bay. Ce qui est bien, c'est que je sais qu'un jour, ça va arriver. On fait ça pour le long terme, alors on peut attendre un autre six mois, une autre année, ce n'est pas grand-chose.

« C'est encore le mot d'ordre du baseball majeur. Miami ne va pas très bien non plus. Ils ont des dossiers problématiques et on peut être la solution pour eux. »

Le baseball est d'ailleurs au courant de tous les développements de son groupe.

« Je fais régulièrement des mises à jour avec le baseball majeur et je suis présentement très encouragé. On a patienté longtemps, mais cette année, avec le printemps qui arrive, je marche d'un pas plus léger », a-t-il dit, un large sourire aux lèvres.

« On est prêts. La MLB sait où on nous en sommes. Ils suivent toutes les étapes. Ils lisent les journaux. Ils prennent soin de leurs marchés et ils gardent l'intérêt vivant dans d'autres, comme Portland, San Antonio, Nashville et Charlotte.

Ce sont tous d'excellents marchés, mais Montréal est de loin plus gros, a beaucoup plus d'histoire et est plus prêt que tous ces marchés. »

Par ailleurs, M. Bronfman a laissé entendre que les amateurs de baseball pourraient bientôt voir une maquette d'un éventuel stade.

« On travaille là-dessus. Nous aurons ça bientôt. J'aime être transparent, mais je ne dis pas de mensonge. Je n'aime pas mener les gens en bateau. »

Le 50e anniversaire des Expos

La saison 2019 aurait été la 50e des Expos . Avant le premier des deux matchs préparatoires entre les Blue Jays de Toronto et les Brewers de Milwaukee au Stade olympique, les 24 482 spectateurs réunis ont pu acclamer quelques-unes des vedettes qui ont porté les couleurs de la formation montréalaise pendant son existence.

Après avoir observé un moment de silence en l'honneur de Rusty Staub, première grande vedette du club, décédé le 28 mars dernier, Brad Wilkerson, Ross Grimsley, Tim Burke, Larry Walker, Dennis Martinez et Claude Raymond ont défilé sur le terrain.

Jacques Doucet, descripteur des rencontres lors des 33 dernières saisons du club, et Felipe Alou -- sous un tonnerre d'applaudissements -- sont venus compléter le tableau.

Tout ce beau monde s'est retrouvé entouré de jeunes joueurs de baseball québécois provenant de diverses régions. Un beau clin d'oeil à Baseball Québec, qui connaîtra en 2019 une 11e année d'affilée de croissance de ses membres.

De telles cérémonies n'auraient pas été complètes sans Youppi!. L'ex-mascotte des Expos, absente de ces matchs préparatoires l'an dernier, s'est amenée au son de Je reviendrai à Montréal, de Robert Charlebois.

Les Blue Jays ont subie un revers de 10-5.