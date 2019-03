Marie-Michèle Gagnon récolte un 15e titre aux Championnats canadiens

Gagnon a inscrit le temps le plus rapide lors de ses deux descentes et elle a présenté un chrono cumulatif de 2 min 34 s 71/100. Il s'agissait de son quatrième titre canadien en slalom géant féminin.

Gagnon a du même coup signé un 15e titre canadien au total dans les disciplines de slalom, de slalom géant, de super-combiné et de super-G.

« Les Championnats nationaux sont importants pour moi. J'aime mon rôle de leader, étant la plus âgée ici, a dit Gagnon au sujet de son statut de vétérane. J'aime donner de la motivation aux plus jeunes, leur donner des conseils et les préparer à ce qui les attend au circuit de la Coupe du monde. J'aime partager mon expérience. »

La Montréalaise Marina Vilanova, membre de l'équipe de développement depuis 2016, a rejoint Gagnon sur le podium, grimpant sur la deuxième marche. Laurence St-Germain, la coéquipière de Gagnon au circuit de la Coupe du monde, a mis la main sur la médaille de bronze.

Du côté masculin, le combiné alpin a de nouveau été reporté en raison des vents violents.

Une épreuve de slalom de la Fédération internationale de ski a tout de même eu lieu lundi et elle a été remportée par Simon Fournier. Declan MacCormack a gagné la médaille d'argent alors que Riley Seger a complété le podium.

La course de slalom masculine dans le cadre des Championnats nationaux est prévue mardi.