Milos Raonic s'arrête au troisième tour à Miami

Edmund retrouvera un autre grand serveur en huitièmes de finale. Il a rendez-vous avec l'Américain John Isner (no 7), bourreau de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 7-5 et 7-6 (8/6) au troisième tour.

Détails à venir.

Le Canadien Félix-Auger Aliassime sera en action en début de soirée. Il sera confronté au Polonais Hubert Hurkacz.

Son compatriote Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna ont pour leur part accédé aux quarts de finale dans le tableau de double.

Le duo a aisément vaincu le Croate Nikola Mektic et l'Espagnol Marcel Granollers (no 7) en seulement 51 minutes par un pointage 6-1 et 6-2.

Shapovalov disputera son duel de troisième tour en simple lundi contre le qualifié russe Andrey Rublev, qui a surpris samedi le Croate Marin Cilic (no 9).

L'Ontarien a quant à lui défait le joueur repêché (lucky loser) britannique Daniel Evans pour se retrouver devant Rublev.